Quel est le pain le moins calorique (celui qui fait le moins grossir) ?

Quels sont les produits français qu’un étranger cite lorsqu’il parle de notre pays ? Le fromage, le vin, et le pain. Pour un Français, manger sans sa baguette croustillante et dorée est presque un sacrilège.

On l’aime bien cuit, à point ou blanc, et il existe en France des centaines de types de pain. Il n’y a qu’à faire un petit tour chez son artisan boulanger pour n’avoir que l’embarras du choix : pain de campagne, de seigle, noir, aux céréales ou aux fruits secs… Mais saviez-vous qu’il existait certains types de pain moins caloriques que d’autres ? On vous explique tout !

Les calories du pain

Même si l’on trouve du pain à chaque repas, il va sans dire qu’il n’est pas le moins calorique des aliments. Le pain se fait normalement de farine, de sel, de levure et d’eau; mais en y ajoutant des fruits secs, des céréales, voire des lardons ou des olives, il est évident qu’il prend quelques calories supplémentaires.

En règle générale, 100 grammes de pain apportent environ 265 calories. Les moins gourmands en mangeront 30 grammes environ par repas, les autres pourront avaler une baguette de 250 grammes tout entière ! Et même si l’on décide de faire un petit régime, le pain reste une denrée dont peu de français peuvent se passer.

Mince alors, la baguette classique est la plus calorique !

En fait, le pouvoir calorique du pain dépend d’abord de la farine utilisée, puis des ingrédients supplémentaires que l’on y ajoute. Mais parlons uniquement des pains sans ajout d’ingrédients, le pain brut.

Pain de mie, pain à burger, baguette, pain de seigle ou complet, ce sont les pains que nous dévorons le plus. Et apparemment, ce serait la farine blanche, donc la plus utilisée, qui serait la plus calorique. Mieux vaut donc privilégier les pains à base de farine complète, ou « pain complet ». Moins calorique certes, mais le goût de la baguette est, selon nous, irremplaçable. Et même si elle est la plus riche en sucres, une croûte dorée et croustillante renfermant une mie tiède à souhait, qui peut y résister ?

Mais alors, quel est le pain le moins calorique ?

Selon le site Planetoscope , “chaque seconde, ce sont 320 baguettes de pain qui sont consommées et produites en France, soit 10 milliards par an”. Nous consommons chacun environ 120 grammes de pain par jour, mais c’est trois fois moins que dans les années 50.

Le pain est un ennemi du régime alimentaire car il a ce malheureux pouvoir de faire gonfler le ventre: la levure qu’il contient continue de faire fermenter le pain, une fois avalé. Comme tous les aliments, il doit donc être consommé avec modération. Voici quelques types de pain et leur apport en calories:

Le pain à muffin anglais (239 calories pour 100 grammes)

Le pain de seigle (259 calories pour 100 grammes)

Le pain sans gluten (261 calories pour 100 grammes)

Le pain blanc fait maison (250 calories pour 100 grammes)

Alors certes, la baguette de pain croustillante juste sortie du four affiche 265 calories pour 100 grammes, et à part le pain à muffin, les autres pains sont très proches en calories de la baguette traditionnelle. Est-ce que cela vaut vraiment le coup de se priver d’un succulent pain de boulanger ?

