Moschino dévoile un étonnant sac à main en forme de… baguette de pain !

Les plus grands créateurs ou marques de mode sont parfois pris de folies passagères qui laissent pantois les consommateurs… Après les baskets à l’eau bénite de Nike ou le jean tâché d’herbe de Gucci, c’est le célèbre créateur italien Moschino qui y va de son invention… Et pas des moindres…

Moschino célèbre peut-être notre beau pays avec un sac à main, emblème de la France. Le dernier né de la marque est en forme de baguette de pain… Croustillante, craquante et dorée, on en mangerait presque, mais c’est bien d’un sac à main dont il s’agit… Et le prix va avec le prestige de la marque !

Moschino vient en effet de lancer une gamme « boulangerie » avec un sac croissant et un sac baguette… Sur les réseaux sociaux, c’est un peu la foire d’empeigne, certains crient au scandale quand d’autres applaudissent ! Enfin la plupart se moquent de cette idée originale ! Sur Twitter les langues se délient face à cette bizarrerie de la mode !

Quant au prix, c’est du Moschino quoi ! Comptez 795€ pour le sac croissant et 900€ pour le sac baguette ! Ce n’est pas la première fois que le créateur italien sort des nouveautés improbables, mais avouons que là il met la barre très haute.

Dans le cadre de sa collection Automne/Hiver 2020, Moschino sort un sac à 1 000€ qui reprend le design d'une baguette de pain 😭 pic.twitter.com/tLe8z8qW2L — Views (@views_mag) December 10, 2020

De bon ou de mauvais goût on vous laissera juger de l’utilité (ou de la non-utilité) de cette accessoire… Et n’essayer pas d’y mettre votre jambon beurre, ce n’est pas une glacière mais bien un sac à main de l’un des plus grands créateurs de mode ! 900€ la baguette, ça fait cher le kilo de farine quand même non ?

Les nouveaux sac de Moschino c’est un délire mdr, le croissant et la baguette c’est plus ce que c’était.. #moschino pic.twitter.com/a7PAg3Rqvz — DD (@dono_drd) December 9, 2020