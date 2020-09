Gucci : le jean tâché d’herbe à 680€ fait sourire les internautes

La Mode n’est parfois pas où on l’attend le plus ! Après Nike qui proposait il y a peu des Air Force à l’eau bénite ou des Air recouvertes de gazon, Gucci surfe aussi sur le gazon, mais d’une autre manière. Présenté en janvier 2020 pour la nouvelle collection automne-hiver 2020-2021, le jean tâché d’herbe surprend.

Si l’on en croit cette dernière collection la fin de l’année sera… grunge ! Si vous n’avez pas les moyens de vous payer un Gucci, ressortez vos vieux jeans tâchés d’herbe, de cambouis ou d’eau de javel, visiblement c’est tendance.

La collection imaginée par Alessandro Michele, directeur de la création depuis 2015, propose 58 modèles différents. Tous sont inspirés du mouvement grunge né 30 ans plus tôt… La mode est un éternel recommencement, cette année, ce seront donc les baggy, jeans troués ou salis qui seront sur le devant de la scène.

Le clou de la collection semble être ce jean tâché d’herbes, vendu au prix sympa de 680€ ou 980€ pour la salopette ! Pour sa défense, il est conçu en coton biologique et délavés avec des produits respectueux de l’environnement. Mais, cela fait cher les tâches non ? Un conseil ! Si vous possédez un vieux jean et un carré de pelouse, roulez-vous dans l’herbe fraîchement tondue… Votre banquier vous remerciera ! Ce jean fait un buzz monumental sur la toile !

$2400 if you run over them with the mower. — HorseWithNoName (@stevema82606800) September 21, 2020

Gucci n’en n’est pas à son coup d’essai, l’année dernière, les baskets déjà portées avaient connu un vrai succès ! Vous n’avez plus qu’à dénicher dans les vide-greniers ou friperies de vieilles fripes des années 1990, les salir ou les élimer un peu… Et vous serez au top de la mode pour cet automne !

Photo de couverture De Sharomka/ Shutterstock