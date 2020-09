Après le cordon à lunettes voici la chaînette de masque, le nouvel accessoire « tendance » du moment !

Vous souvenez-vous des cordons à lunettes de vos grands-parents ? Vous les trouviez forcément rétros, vieux-jeu et ringards ? Mais ça c’était avant le port du masque obligatoire et cette pandémie qui nous empoisonne la vie. Depuis quelques semaines, les cordons à lunettes que l’on appelle désormais « chaînes à masques » reviennent en force…

Elles font un véritable carton sur les réseaux sociaux et les influenceurs s’arrachent ces petits accessoires. Somme toute, ils peuvent s’avérer pratiques pour les masques en tissus. Nous sommes nombreux à ne pas savoir que faire de notre masque s’il nous faut l’enlever quelques minutes… Les chaînes à masques vont-ils nous sauver la mise ?

On nous répète à longueur de journée qu’il ne faut pas baisser nos masques sur le menton. Car, si celui-ci est contaminé, en le remettant, nous pouvons nous contaminer. C’est un fait, mais dans la réalité, combien sommes-nous à changer de masque dès que nous l’ôtons de notre nez ? Et si vous portez des lunettes, sur le nez ou sur la tête pour les solaires, cela devient difficile de ne pas emmêler les élastiques !

Les chaînes à masque deviennent un accessoire de mode !

Désormais vous pouvez donc trouver des chaînes à masques, mais les cordons oubliés dans un tiroir devraient faire l’affaire. Plus de masque au menton, plus de masque qui tombe au sol, plus d’emmêlage d’élastique ! Une aubaine pour ceux qui essaient de se dépatouiller avec cet accessoire devenu objet de notre quotidien. La chaîne de masque présentée en photo de couverture (Boutique CICIYONER) est disponible sur Amazon au prix de 4.99€ (non prime).

Décidément entre les attaches-masques pour soulager les oreilles, les masques biodégradables ou ceux, colorés, le masque est devenu un enjeu commercial !

Attention, aucune étude ne prouve que de tenir votre masque avec ces chaînes résout les problèmes de contamination, mais c’est une alternative bien pratique ! C’est toujours plus propre que de le poser sur la table ou au fond de votre sac à main…. Pour vous mais aussi pour les autres…