La robe courte, une invention vieille de 100 ans et toujours indémodable

Le mois de juin est généralement celui des mariages, des anniversaires et des réceptions en tous genres. C’est donc un mois propice au renouvellement de votre garde-robe et l’occasion de choisir des vêtements tendance. En été, les femmes se découvrent et les robes courtes reviennent en force. La petite robe légère et courte est un vêtement indémodable de la mode printanière. Convenant à toutes les femmes, les robes courtes et élégantes dont la coupe se trouve au-dessus des genoux, dévoilent le charme des femmes, en conservant leur pudeur.

La robe courte, pour quelles morphologies ?

La robe courte a la particularité de convenir à la plupart des femmes, mettant en valeur leurs atouts. Elle convient également aux femmes de tous âges, il suffit parfois de choisir la bonne couleur, ou le style adéquat. Prenons quelques exemples concrets.

Si vous êtes plutôt fine et élancée, une robe courte moulante avec une fermeture zippée sur le devant ou dans le dos, mettra vos courbes en valeur.

Si, à l’inverse, vous êtes plutôt petite, la robe courte avec un col en V mettra votre décolleté en valeur. Quant à une robe courte de style empire avec taille haute, elle allongera vos jambes.

Cependant, si vous êtes plutôt ronde, privilégiez les couleurs sombres, en évitant les motifs.

Dans quelles circonstances porter une robe courte ?

Si la robe longue se destine plutôt aux cérémonies, aux mariages, ou aux grandes réceptions un peu pompeuses, ce n’est pas le cas de la robe courte. Concrètement, la porter se fera selon vos envies du moment, elle est un vêtement universel qui se porte pour toutes les occasions ainsi que dans la vie de tous les jours. Pour un mariage printanier, vous pourrez opter pour des motifs fleuris ou des volants légers sur le bas. Si vous êtes quelque peu excentrique et aimez vous démarquer, vous pourrez choisir une forme asymétrique, ou encore à bretelles ou façon jupe plissée. La robe courte reste un vêtement indémodable que l’on peut indifféremment porter avec des chaussures à talon, des escarpins plats et même des sneakers pour les plus décontractées d’entre vous.

Pourquoi la robe courte est indémodable ?

La robe courte est née en 1926, dans les croquis de la couturière de grande renommée, Coco Chanel. Cette femme, qui était probablement visionnaire, devait ignorer que sa petite robe courte incarnerait, près d’un siècle plus tard, la liberté, la modernité et la féminité, bien sûr. Maintes fois réinventée, elle a traversé les époques, monté les marches de nombreux festivals de Cannes, et s’est même largement répandue sur toutes les plages du monde ! Eh oui, lorsque vous allez à la plage, ne portez-vous pas, certaines fois, une robe légère en crêpe ou en lin ? C’est aussi un style de robe courte que les femmes adorent, non ? Enfin, les robes courtes et élégantes sont aussi des vêtements intemporels. En effet, en hiver, si vous la choisissez en jacquard ou en laine, portée avec des collants chauds, elle mettra aussi votre féminité en valeur. Intemporelle, indémodable, ce sont peut-être les mots adéquats pour la décrire, non ?