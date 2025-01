CosmicTex : le gilet en aérogel « isolant » qui explose les compteurs sur Kickstarter

L’aérogel, le matériau solide le plus léger du monde, est réputé pour son efficacité en termes d’isolation. Son coefficient de conductivité thermique est de seulement 0,027 W/m.K, une des raisons pour lesquelles il est considéré comme l’un des meilleurs isolants au monde. Et si on l’utilisait pour fabriquer un vêtement plus confortable et plus pratique ? CosmicTex s’est penché sur la question et a récemment conçu un gilet en aérogel plus léger, plus fin et plus résistant, mais toujours très isolant. Celui-ci est disponible actuellement sur Kickstarter. À l’heure où nous écrivons cet article, ce gilet a largement dépassé l’objectif attendu (1 609 €) en récoltant plus de 12 000 € sur la plateforme de financement.

Un gilet conçu en aérogel

CosmicTex indique s’être inspiré de la technologie de la NASA (National Aeronautics and Space Administration) pour concevoir ce gilet sans manches, en utilisant notamment l’aérogel de 1 mm comme matériau principal. Depuis plusieurs années, l’agence gouvernementale américaine utilise ce matériau dans divers domaines, en raison de son isolation thermique exceptionnelle et de ses propriétés protectrices. Des caractéristiques qui proviennent surtout de sa structure poreuse unique. En effet, l’aérogel est composé à 90 % d’air et est constitué de nanoparticules, formant une structure poreuse à pores ouverts. Conçu avec ce matériau solide et à partir de tissu 100 % polyester, le gilet de CosmicTex allie robustesse, praticité et flexibilité.

Un gilet léger et polyvalent

Grâce à sa coupe minimaliste et à sa légèreté, ce gilet convient à toutes les tenues et peut être porté seul ou en superposition. On peut le porter sur des t-shirts, des chemises à manches longues, un pull épais ou un sweat à capuche, ou tout simplement par-dessus une veste légère ou un trench-coat. Le fait qu’il soit adapté aux tenues décontractées et aux vêtements chauds est un de ses plus grands atouts. CosmicTex s’est donné pour objectif d’en faire une pièce pratique en toute saison, y compris en été et en hiver, et n’importe où : au travail en extérieur, au camping, lors d’une randonnée, etc. D’ailleurs, les concepteurs proposent trois couleurs au choix, à savoir le blanc, le marron et le noir.

Un gilet sans manches ultra-pratique et résistant

Le gilet de CosmicTex a pour particularité d’être équipé d’un thermomètre intégré, indiquant en temps réel la température ambiante. Celui-ci ne nécessite pas de piles pour fonctionner, renforçant encore plus sa praticité. Hormis cela, ce gilet sans manches est extrêmement fin et, par conséquent, ne prend pas beaucoup de place lorsqu’il est emballé dans un sac à dos. Il est conçu pour être facile à transporter, mais aussi pour être imperméable, respectueux de l’environnement, résistant aux taches et aux chocs.

À noter qu’il est tissé avec du polyester 300T haute densité, dont la résistance aux chocs est quatre fois supérieure à celle du nylon. Pour plus de praticité, ce gilet est doté d’une fermeture Éclair YKK à double sens, d’un col montant et de 11 poches. Pour information, le tarif Super Early Bird est d’environ 105 €, tandis que celui Early Bird est à peu près 124 € sur Kickstarter. Ce gilet innovant pourrait-il vous intéresser et vous tenir au chaud ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .