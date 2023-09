L’invention ingénieuse du Bagflip, un sweat qui se transforme en sac à dos (et vice versa)

Imaginons une balade au crépuscule, le long d’une plage du Pays basque, bercé par les embruns et le roulis de l’océan. Lors de ces balades nocturnes, vous emportez en général un sac à dos dans lequel se trouve un vêtement plus chaud afin de vous protéger du froid qui tombe souvent très vite. Et si votre sac à dos était lui-même un sweat ? Ce concept, c’est l’invention du BagFlip, un sac à dos fonctionnel et écoresponsable qui se transforme en sweat. Ou un sweat qui devient sac à dos pour transporter vos petites affaires. Cela nous rappelle le concept du K-Way, que l’on peut replier en banane. La différence étant que la banane ne peut pas servir de sac à dos. Découvrez cette ingénieuse invention française.

Qui a inventé le Bagflip ?

L’idée de cette invention est née lors d’une balade matinale sur la côte des Basques à Biarritz. Après une fraîche matinée, le soleil a pointé son nez, laissant les baladeurs se demander que faire de leurs sweats. C’est alors que l’inspiration a frappé : pourquoi ne pas créer un sweat esthétique capable de se métamorphoser en un sac à dos fonctionnel pour alléger le poids porté ? Véronique Ferreira, l’inventrice de ce concept, est une ancienne restauratrice. Elle se passionne aussi pour l’art en général (couture, peinture, etc.). Après cette balade, elle s’est installée derrière sa machine à coudre, a travaillé pendant deux ans, réalisé son prototype et remporté une médaille d’argent au Concours Lépine 2023.

BagFlip, qu’est-ce que c’est ?

La transformation de ce sweat est si facile qu’elle surprend. Avec une capacité généreuse de 35 l, Bagflip permet de transporter vos achats lors de vos balades ou de petites randonnées. Il s’avère également commode lorsque les températures montent, se métamorphosant en un sac à dos en un clin d’œil. Et le soir venu, Bagflip redevient un sweat pour prolonger votre temps à l’extérieur. Au-delà de ses transformations, ce sweat à capuche se distingue par sa sobriété et sa qualité. Disponible en version sweat à capuche ou veste zippée, il est conçu à partir de tissus exceptionnels, respectueux de l’environnement. Bagflip incarne l’alliance parfaite entre authenticité, qualité et souci de la planète.

Bagflip s’adapte en quelques secondes à toutes les situations grâce à ses accessoires de transformation soigneusement dissimulés : les bretelles et les attaches. Sous ses apparences classiques aux couleurs intemporelles, Bagflip cache des compartiments intérieurs astucieux pour accueillir les objets du quotidien. Il est l’accessoire parfait pour simplifier différentes situations de la vie quotidienne : escapades en week-end, voyages en avion avec des restrictions de poids pour les bagages, coucher de soleil improvisé, jogging matinal, changement de température soudain, courses rapides ou même une balade en skate ou à vélo.

Une invention écoresponsable

Sa fabrication en tissu biologique ou Oeko-Tex est entièrement réalisée en circuit court au Portugal. En effet, le Bagflip imperméable est fabriqué avec ce tissu. En somme, le bio et l’Oeko-Tex vont de pair pour offrir des tissus de grande qualité, respectueux de la santé humaine et de l’environnement. Quant aux méthodes de production, elles réduisent l’utilisation de produits chimiques et ces cultures biologiques excluent les pesticides ainsi que les engrais artificiels. Elles adoptent des processus respectueux de la biodiversité, améliorent la qualité des sols et réduisent la consommation d’eau. Les Bagflip sont disponibles sur le site officiel en plusieurs coloris au prix de 120 €, soit un prix raisonnable, si l’on doit acheter un sweat et un sac à dos de qualité ! En savoir plus ou passer commande de votre Bagflip, rendez-vous sur bagflip.fr.

