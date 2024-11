D’une capacité de 30 kg, le sac à dos Nanobag fait exploser les compteurs sur Kickstarter

Nanobag Daypack, vous souvenez-vous de ce sac à dos ingénieux qui se glisse facilement dans la poche une fois vide ? Nous en avons récemment parlé dans un article ! Eh bien, ce sac à dos ultra-compact de 80 g rencontre un grand succès sur Kickstarter. Il pulvérise le compteur sur la plateforme de financement participatif avec environ 477 701 €, sur les 4 743 € attendus. En effet, les montants récoltés approchent le demi-million d’euros à l’heure où nous écrivons cet article. Pour rappel, le Nanobag Daypack coûte seulement 20 € et est disponible en plusieurs modèles. Mais quelle est donc la particularité de ce sac à dos et pourquoi il cartonne autant ?

Un sac à dos ultra-compact et ultra-léger

Comme vous pouvez l’imaginer, le Nanobag Daypack a pour particularité d’être compact et léger, que l’on peut plier et déplier à volonté. Plus qu’un simple sac à dos, il est conçu pour accompagner les utilisateurs au quotidien et remplacer les modèles encombrants ou inconfortables à transporter. Les concepteurs ont voulu créer le sac réutilisable le plus pratique et le plus confortable possible, et qui peut se faufiler aisément dans toutes les poches, les sacs à main et les boîtes à gant. Un défi réussi vu sa commodité et sa praticité, sans parler de ses bretelles larges et équilibrées qui offrent une répartition confortable et uniforme du poids. À noter que le Nanobag Daypack est livré avec une petite pochette et dispose d’une capacité de 14 litres lorsqu’il est déplié.

Une résistance sans compromis

Hormis sa légèreté, ce nouveau sac à dos est conçu pour être résistant et durable. Malgré son poids, il est capable de transporter 30 kg (66 lb), grâce à sa conception robuste et à l’utilisation d’un matériau Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE). En effet, il est fabriqué avec un tissu ultra-doux, fin et léger, mais solide, hydrofuge et résistant à l’usure quotidienne. La douceur du tissu lui permet de se replier sur lui-même de manière incroyablement compacte, éliminant ainsi les poches d’air. Que vous vous rendiez au travail, que vous fassiez du shopping ou que vous vous lanciez dans une aventure impromptue, le Nanobag Daypack peut vous accompagner n’importe où. Il est doté d’une fermeture éclair YKK et est renforcé par des coutures d’arrêt sur les points de tension.

Disponible en plusieurs modèles

Un autre avantage avec le Nanobag Daypack est qu’il est disponible en 12 modèles, avec des motifs et des couleurs différents. Parmi les plus prisés, nous pouvons citer les modèles Blue Waves, Psychedelic, Abstract, Duck, Neon Flowers et Porcelain. Comme son nom l’indique, l’Abstract arbore un motif unique et des couleurs captivantes qui ne sont pas sans rappeler l’art abstrait. La version Duck, quant à elle, ne passe pas inaperçue avec sa couleur jaune ornée de petits canards. Les concepteurs ont, bien évidemment, pensé à ceux qui préfèrent la simplicité en proposant des modèles monochromes, tels que le Black ou le Navy.

Bref, tout a été pensé pour répondre à tous les goûts. Pour information, tous ces modèles ne comportent qu’un seul compartiment et mesurent 47 cm de haut et 35 cm de large, lorsqu’ils sont vides et posés à plat sur le sol. Notons que si vous prenez deux modèles, vous bénéficierez d’une réduction de 30 % sur Kickstarter. Ce sac à dos innovant pourrait-il vous intéresser et finir dans votre poche ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

* Le montant a été relevé le 31 octobre 2024

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risques potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.