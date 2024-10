Noël approche, cela n’a pas pu vous échapper, les rayons jouets envahissent déjà les magasins ! Quant aux fabricants de jouets et produits dérivés, ils sont dans les starting-blocks. Et, on a beau être un méga géant du jouet, les nouveautés sont essentielles pour que perdurent les âmes d’enfants chez les plus grands. LEGO, marque numéro 1 mondiale du jouet en 2023 selon l’Usine Nouvelle, n’a pas manqué le rendez-vous de la période d’avant Noël. Des nouveautés dans les jouets, bien entendu, mais également un sac à dos, et une valise chariot, qui, se destineraient aux enfants. Moi, je vois très bien ce sac à dos sous le sapin, pour mon frère de 25 ans, absolument mordu de LEGO depuis sa naissance. Je vous les présente, et vous allez voir qu’ils ne manquent pas de « piment ». C’est parti.

La valise cabine LEGO, pour les aventuriers

Imaginez un énorme bloc de LEGO, en tissu, jaune, rouge, bleu ou noir, dans lequel vous pourriez ranger vos vêtements, ou vos LEGO d’ailleurs ? Si votre choix se porte parmi les plus colorées, au moins vous serez certains de retrouver votre valise à l’aéroport. Elles sont flashy et attirent le regard, c’est une certitude. Elle est équipée d’un manche télescopique robuste, et propose une capacité de rangement de 35 litres. Avec des dimensions d’approximativement 56 × 35,5 × 23 cm, elle est légère (2,76 kg à vide) et peut-être transporter comme « bagage cabine », dans un avion.

Un petit tour dans la valise ?

À l’intérieur, la valise est divisée en deux compartiments principaux. Dans le compartiment de gauche, il y a une section zippée avec une poche en filet pour organiser de petits objets ou accessoires. À droite, un compartiment principal qui est doté de sangles élastiques en forme de croix pour maintenir les vêtements ou les objets en place pendant le voyage. L’intérieur est de couleur grise et semble spacieux, mais je n’ai pas eu la chance de la tester. La valise LEGO est disponible sur Amazon, en noir (129 €*) ou en bleu (139,90 €*), frais de port en sus.

Et, le sac à dos LEGO, cela donne quoi ?

Sac à dos ou cartables, ce sac pourrait faire des émules chez les plus jeunes, mais également chez les adultes passionnés par les petites briques à emboîter ! Léger avec seulement 460 g, il comprend un grand compartiment principal avec une poche rembourrée pour une tablette ou un ordinateur portable. Il dispose aussi d’une poche avant pour un smartphone et d’un espace pour divers objets. Le confort est assuré par des bretelles réglables et un dos rembourré. Les détails comme les éléments réfléchissants, une sangle de poitrine ajustable, et des poches latérales complètent son design fonctionnel et sécurisé.

Je vous l’ai aussi déniché sur Amazon, si la tentation est trop grande. Il est disponible en bleu (66,64 €*) ou en rouge (50,58 €*), frais de port en sus. Êtes-vous, vous aussi fan de LEGO alors que vous êtes déjà adultes et parfois même, parents ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

