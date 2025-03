Block Armo, l’invention d’un moellon qui s’emboite comme un LEGO, 50% plus rapide à monter

Ces dernières années, de nouvelles techniques de construction utilisant moins de matériaux et plus faciles à mettre en œuvre ont vu le jour. Nous pourrions citer le système PLAEX qui se présente sous la forme de blocs qui s’encastrent et s’empilent comme des LEGO. Au Mexique, l’entreprise Armados Omega a également développé un système de construction innovant et économique comme celui-ci, à savoir le Block Armo. Ce système utilise des blocs monomodulaires qui s’emboîtent facilement, permettant de gagner du temps et de l’argent. Développé par Juan Manuel Reyes et l’architecte Jorge Capistran, il a été lancé au Mexique il y a dix ans pour permettre aux particuliers d’accéder à des logements décents et abordables.

Des blocs monomodulaires emboîtables

Comme susmentionné, le Block Armo est un système de blocs de béton autoconstruits qui s’emboîtent facilement comme les pièces d’un Lego. Il est composé de six pièces autoportantes à assembler soi-même et de tiges métalliques. Il faut savoir que pour maintenir le tout, une tige métallique est placée tous les 80 cm, sans fondation particulière, pour créer une structure dans laquelle les tuyaux et les câbles peuvent être installés sans difficulté. Chaque bloc est troué de manière à ce que cette tige puisse y être insérée. Selon les concepteurs, tout a été pensé pour faciliter l’intervention des ouvriers et gagner du temps. En outre, ces briques ont une résistance thermique élevée grâce à leur maçonnerie double-face, et sont conçues pour être durables et performantes, que ce soit à haute ou basse température.

Un assemblage sans mortier ni liant

Les concepteurs indiquent que le plus grand avantage avec le Block Armo est qu’ils utilisent des matériaux recyclés dans sa fabrication, ainsi que très peu d’eau. Par ailleurs, son assemblage ne nécessite pas de mortier, de liants, de mélanges ni même d’une main d’œuvre qualifiée. Ce qui permet de réduire le temps de construction de 50 %. Les ouvriers n’ont pas besoin de formation intensive pour travailler avec ces briques, souligne Juan Manuel Reyes. De même, il n’y a pas besoin de systèmes de construction annexe qui compliquent le processus d’assemblage ou qui génèrent des coûts de construction élevés. Il suffit de faire couler du béton dans les trous où est insérée la tige métallique.

Remplacer les systèmes de construction traditionnels

Juan Manuel Reyes indique qu’Armados Omega se fixe pour objectif de remplacer les systèmes traditionnels et réduire les coûts, tout en contribuant significativement au secteur de la construction et du logement au Mexique. L’entreprise mexicaine continue encore aujourd’hui de créer de nouveaux éléments afin de diversifier leurs produits, dont des éléments décoratifs avec différentes couleurs, finitions et textures. Elle prévoit également de commercialiser un nouveau système d’autoconstruction à différentes échelles et pour différents besoins.

Pour information, l’architecte Jorge Capistran aurait déjà construit plus de 300 maisons avec le Block Armo dans la Sierra Negra (État de Puebla), dans le cadre d’un projet mis en place par le ministère du Développement social (SEDESOL). Plus d’informations sur la chaine YouTube de la société. Que pensez-vous de ces briques de construction qui s’assemblent comme des Lego ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .