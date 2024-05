PLAEX, des briques durables et emboitables jusqu’à 1 250 % plus solides que le béton

Le secteur du bâtiment est particulièrement polluant et personne ne pourra dire le contraire. Avec en premier lieu, le béton qui possède une empreinte carbone élevée. Néanmoins, depuis plusieurs décennies, des efforts sont fournis par l’industrie cimentière pour décarboner le béton, comme le confirme le site InfoCiments. L’une des alternatives au béton viendra peut-être du Canada et du système appelé PLAEX. Le fabricant présente cette alternative comme la nouvelle solution de construction révolutionnaire pour un meilleur avenir. Ce système de construction se présente sous la forme de blocs qui s’encastrent et s’empilent comme des LEGO. Un procédé déjà utilisé, mais avec la particularité suivante : les blocs sont fabriqués à partir de matériaux recyclés et se destinent aux aménagements de terrasses et de jardins. Découverte.

Un système emboitable, comme un jeu de construction

Le concept canadien est défini par l’entreprise comme le premier système d’aménagement paysager entièrement emboîtable au monde. Avec ses blocs qui se fixent de tous les côtés et ses panneaux de finition qui s’emboîtent également, la construction devient un jeu d’enfant. Ce système révolutionnaire simplifie les travaux d’aménagement paysager comme jamais auparavant. Parfait pour les murs de soutènement, les bordures de chemins et bien d’autres structures extérieures, la société propose une solution pratique et efficace pour vos projets d’extérieur. Cependant, il n’a pas encore obtenu la certification qu’il devrait acquérir en 2025, respectant les normes canadiennes ASTM.

Plus solide et moins cher

Pour ce système, les avantages sont environnementaux et financiers. En effet, concernant l’environnement, les blocs PLAEX disposent d’un taux d’absorption très bas de seulement 0,37 %, ce qui les rend très résistants à l’humidité. De plus, ils seraient de 400 à 1250 % plus solides que le béton ou la brique, ce qui signifie qu’ils sont moins susceptibles de se casser ou de s’abîmer en cas de choc direct.

Enfin, ils sont fabriqués à partir de 90 % de matériaux recyclés, ce qui contribue à réduire la quantité de déchets dans l’environnement. L’entreprise estime que l’utilisation des blocs PLAEX réduirait les émissions de CO2 de 138 % par rapport aux solutions de construction traditionnelles. Passons aux avantages financiers, et une économie comprise de 5 à 30 % sur le coût total d’un projet. Quant au retour sur investissement (ROI) moyen, il est estimé de 200 % à 400 %, ce qui signifie que vous pouvez récupérer deux à quatre fois votre investissement initial.

Des aménagements plus rapides à construire

Cette méthode de construction est conçue pour aller vite, trois fois plus vite que les façons traditionnelles. Cela signifie qu’on peut construire jusqu’à 80 % plus rapidement qu’avec des matériaux comme le béton. Les briques et les panneaux PLAEX peuvent facilement se combiner avec des structures existantes et des méthodes de finition traditionnelles, comme les cloisons sèches. « Je crois que cette entreprise peut contribuer à un monde meilleur ainsi qu’à une planète meilleure… Je préfère cette tâche à n’importe quoi d’autre au monde », explique Dustin Bowers, fondateur, PLAEXMD Building Solutions, dans une interview accordée au site canada.ca. En savoir plus sur ce concept ? Rendez-vous sur plaex.ca. Connaissez-vous d’autres systèmes de construction de ce type ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .