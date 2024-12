L’institut Fraunhofer dévoile une nouvelle façade solaire isolante très innovante

Dans les années 60-70, il fallait massivement construire pour loger un maximum de familles. Entre 1950 et 1974, la France vivait ce que l’on a appelé les Trente Glorieuses, et a fait appel à la main d’œuvre étrangère en nombre, comme le rappelle ce document de l’INA. Construire était alors la priorité, l’isolation étant un détail dont certains constructeurs ne se souciaient pas réellement. Aujourd’hui, les normes ont évolué, et la transition énergétique fait partie de notre paysage. L’architecture moderne évolue et les bâtiments de demain doivent protéger de l’extérieur, et de préférence être « utiles ». Pour ce faire, le dernier développement du Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (ISE) a peut-être une solution. Cette dernière se présente sous la forme d’un système de façades photovoltaïques isolantes et faciles à installer. Des murs qui isolent et qui produisent de l’énergie : intéressant, non ? Mais, comment ça fonctionne, et quels sont les avantages concrets de cette technologie ? Plongeons dans les détails.

Un concept révolutionnaire : façade solaire et isolation thermique combinées

L’invention des chercheurs du Fraunhofer ISE est tout simplement révolutionnaire. Si elle équipait les façades des bâtiments collectifs de demain, elle aiderait à l’indépendance énergétique à l’échelle d’un pays. En effet, ils ont développé un élément de façade innovant qui combine des modules photovoltaïques (PV) et une isolation thermique avancée. Aujourd’hui, on sait produire de l’électricité au moyen de panneaux solaires installés sur les façades, mais ceux-ci le sont, après la construction. Or, l’innovation que je vous présente ici réside dans le fait qu’ils sont installés lors de la phase de construction. De plus, ils sont un nouvel isolant thermique !

Des panneaux innovants, car prêts à l’emploi

L’astuce réside dans le choix des matériaux et dans la conception modulaire. Ces façades utilisent des cellules solaires optimisées pour maximiser l’absorption de la lumière tout en minimisant les déperditions de chaleur. Concrètement, cela permet non seulement de générer de l’électricité pour le bâtiment, mais également de réduire les besoins en chauffage ou en climatisation. En termes d’installation, c’est un temps précieux gagné par les constructeurs ! Les éléments sont pré-assemblés en usine et mis en place comme vous le feriez avec une immense boîte de LEGO.

Les concepteurs affirment que là où une façade classique peut nécessiter plusieurs étapes de construction et d’ajustement, ces modules photovoltaïques isolants arrivent prêts à l’emploi. Des panneaux prêts à l’emploi qui vont évidemment réduire les coûts d’installation, de main d’œuvre, et l’empreinte carbone liée au transport des matériaux traditionnels. De plus, ces panneaux pourraient être adaptés sur des bâtiments ainsi afin de moderniser ces derniers et de leur permettre de produire de l’électricité.

Vers une autoconsommation de l’énergie produite

L'objectif principal des chercheurs et de trouver un moyen pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments tout en réduisant leur empreinte carbone. Mais, ces derniers imaginent aussi qu'un bâtiment équipé de ces panneaux sur toutes les façades, pourrait également utiliser directement l'électricité qu'il produit, réduisant ainsi la dépendance des habitants aux réseaux domestiques. Plus d'informations : ise.fraunhofer.de.