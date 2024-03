SOLYCO dévoile un système de fixation photovoltaïque qui facilite l’intégration des panneaux solaires de façade

Quand on nous parle de panneau solaire, on a tendance à penser directement aux modules installés sur le toit des bâtiments. Cependant, grâce à l’évolution technologique, il est désormais possible de trouver sur le marché des modèles permettant par exemple, d’exploiter les façades pour produire de l’électricité à partir de l’énergie solaire. SOLYCO est l’un de ces constructeurs qui s’intéressent à ce concept. La société, basée à Berlin, en Allemagne, a ainsi introduit sur le marché un système pour façade photovoltaïque. Baptisé SOLup, celui-ci vise à faciliter l’intégration de l’énergie solaire à l’architecture des bâtiments. Il convient aussi bien aux bâtiments anciens qu’aux nouvelles constructions.

Ne risque pas de compromettre l’architecture

Ce nouveau produit de SOLYCO est un système BAPV (Building-Applied Photovoltaics). Autrement dit, il est conçu pour faire partie de l’architecture des bâtiments commerciaux et résidentiels. Standardisé, il ne risque donc pas de compromettre l’aspect architectural de la structure sur laquelle il est installé. Bien sûr, son principal avantage réside dans le fait qu’on peut profiter des grands espaces disponibles sur les façades pour produire de l’énergie renouvelable. Le système SOLup permet aussi de préserver les terres étant donné que les panneaux solaires sont installés à la verticale sur des infrastructures existantes.

Favorise l’efficacité énergétique

Mettant l’accent sur l’aspect esthétique, les avantages fonctionnels et la production d’énergie durable, la nouvelle solution photovoltaïque de la marque allemande adopte une conception de type façade ventilée. Elle favorise ainsi l’efficacité énergétique et la durabilité grâce à un système de bardage sophistiqué. Ce design a aussi un impact sur les coûts en réduisant les besoins en matière de structures complémentaires. D’après SOLYCO, son nouveau système photovoltaïque de façade est à la fois robuste et flexible. En effet, le SOLup possède une résistance mécanique élevée. À cela s’ajoute la possibilité pour le client de personnaliser les matériaux utilisés en fonction des exigences de chaque bâtiment.

Conforme aux réglementations existantes

Par ailleurs, le système SOLup est conforme aux réglementations en vigueur dans l’univers des énergies renouvelables et dans le domaine de la construction de façades. Il répond notamment à la norme EN 12 179 relative à la résistance au vent. On notera aussi le fait que ce produit solaire est compatible avec une large variété de revêtements de façade. Que ce soient des plaques stratifiées haute pression de type TRESPA au métal en passant par le fibrociment, pour ne citer que ces quelques exemples.

La solution SOLup possède une masse surfacique d’environ 13 kg/m². Les panneaux solaires ont un double vitrage et accusent chacun une puissance de sortie de 420 Wc ainsi qu’une surface de 2 m². Plus d’infos : solyco.com. Que pensez-vous de cette solution pour exploiter l’énergie solaire ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .