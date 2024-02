L’invention de panneaux solaires triangulaires pour optimiser l’espace des toitures photovoltaïques

L’industrie solaire est actuellement en plein essor. En effet, les panneaux photovoltaïques se déclinent en plusieurs variantes selon la technologie de cellule solaire qu’ils utilisent, leur rendement énergétique, leur forme et leur mode d’installation (sur le toit, sur la façade, etc.). Les modules traditionnels de forme rectangulaire ou carrée sont adaptés à la configuration des toits classiques. Ils sont, cependant, moins appropriés lorsqu’il s’agit de produire de l’énergie sur des toits aux formes complexes tels que les tuiles en croupe ou avec des lucarnes. Ils empêchent les propriétaires d’utiliser de manière optimale l’espace disponible sur la toiture de leur bâtiment. Cela affecte leur production d’électricité et leur projet d’autoconsommation. Pour y remédier, une entreprise a mis au point des panneaux PV triangulaires, qui conviennent mieux aux toitures aux géométries triangulaires. Nous allons vous fournir plus de détails sur ces modules de nouveau genre à travers cet article.

Pourquoi utiliser des panneaux solaires triangulaires ?

Cette nouvelle conception permet d’exploiter au maximum l’espace disponible sur un toit, en vue d’optimiser la captation de l’énergie solaire. Ainsi, les utilisateurs peuvent profiter d’une plus grande surface de production d’électricité verte. En installant ces panneaux triangulaires le long des arêtiers des toits à pignon par exemple, ils pourraient permettre de couvrir jusqu’à 10 % de surface supplémentaire par rapport aux modules rectangulaires.

Ce gain d’espace se traduit par une augmentation de la production d’énergie renouvelable et des économies plus élevées sur les factures d’électricité. De plus, ces modules de forme triangulaire apportent une valeur esthétique à un bâtiment. Ils peuvent s’intégrer à presque toutes les toitures aux géométries complexes. Disponibles dans deux options de couleur (noire et rouge thé), ils pourraient être installés sur les toits des bâtiments situés dans les zones de protection spéciale ou les villes classées comme Salamanque et Tolède, en Espagne.

Quelles sont les caractéristiques de ces modules ?

Cette nouvelle solution solaire triangulaire est disponible en quatre puissances différentes : 95 W, 100 W, 105 W et 110 W. Elle pourrait être associée à des panneaux rectangulaires de 325 W et des panneaux carrés de 250 W de même couleur. Ce qui permet de maximiser la capacité de production d’un système photovoltaïque sur tout type de toiture. Ces modules triangulaires sont montés sur un cadre en aluminium anodisé durable et résistant. Ils sont conçus légers, facilitant ainsi leur pose et limitant la charge sur la structure d’un toit. Selon leur concepteur, ils affichent des performances élevées, en particulier ceux qui sont orientés vers le sud. Ils sont fournis avec des connecteurs MC4.

Quelles sont les applications possibles ?

Ces panneaux solaires triangulaires sont adaptés à une large gamme d’applications. Ils peuvent être posés sur les toits en croupe à trois ou quatre pans d’une maison ou encore sur les toitures dotées de lucarnes. Ils peuvent également être installés sur les bâtiments industriels et les bâtiments à l’architecture unique (églises, monuments historiques, etc.), mais aussi sur les camping-cars et les caravanes. L’utilisation de ces solutions innovantes contribue probablement à la construction d’un avenir propre et durable. Concernant leur prix, ils varient d’environ 139 à 163 €. Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site de Todo en Energía Solar. Que pensez-vous de cette idée de panneaux solaire ingénieuse ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

