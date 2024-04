La société LTE installe des clôtures avec des panneaux solaires (365 Wc) et c’est une bonne idée

Basée à Ploërmel, dans le département du Morbihan, Les Traqueurs d’Énergies, également connue sous l’acronyme LTE, est une entreprise française présente sur le marché du photovoltaïque depuis plus de 10 ans. À ses débuts, elle concevait et commercialisait dans l’Hexagone des trackers solaires destinés à optimiser la production énergétique des modules solaires. Il y a huit ans, son PDG, Hilaire Dacquait, a déposé un brevet (FR3041084) pour une solution photovoltaïque pensée spécifiquement pour les utilisateurs qui ne disposent pas d’assez d’espace pour installer des panneaux solaires sur leur toit. Celle-ci est désormais disponible.

Mieux capter l’énergie solaire

Le système développé par Les Traqueurs d’Énergies consiste plus précisément en une palissade solaire qui intègre des panneaux solaires bifaciaux. Contrairement aux modules solaires placés obliquement sur les toits des maisons, ceux-ci sont posés à la verticale. Une disposition qui permet d’exploiter au mieux l’ensoleillement diffus. Comme il est question de panneaux solaires capables de capter l’énergie solaire des deux côtés, à condition bien sûr qu’il n’y ait pas de masque, l’infrastructure promet une meilleure courbe de production. De quoi ainsi maximiser la production énergétique pendant l’hiver ou par mauvais temps.

Une première installation réussie

La première clôture photovoltaïque installée par la société se trouve à quelques kilomètres de son siège. Celle-ci comporte 16 panneaux solaires accusant chacun une puissance de sortie de 365 Wc. Les modules laminés mesurent chacun 1,80 m de long sur 1,10 m de large. Cela signifie que la palissade totalise une surface photovoltaïque de 32 m² ainsi qu’une puissance combinée de près de 6 kWc. En plus d’arborer une conception double-face, les panneaux solaires sont semi-transparents et bi-verres. Ils ont été fabriqués sur mesure par l’un des partenaires de LTE, à savoir la société S’Tile, basée à Poitiers. On sait aussi qu’ils intègrent des cellules importées de Chine.

Prix et disponibilité

Pour la fixation, Hilaire Dacquait et son équipe ont fait appel à l’entreprise Breizalu. Cette dernière s’est chargée de la fabrication du profilé aluminium servant au montage des panneaux solaires. Selon le PDG de LTE, en plus de permettre de doubler la surface de captage de la lumière du soleil, le montage vertical des panneaux photovoltaïques les rend moins vulnérables à la neige et à la grêle. Cette disposition n’est cependant pas sans risque en exposant notamment le matériel à des projectiles tels que les cailloux éjectés par la tondeuse à gazon.

À ce propos, l’entreprise affirme avoir fait le nécessaire pour rendre ses modules solaires ultra-résistants. Concernant le tarif, sachez que cette solution photovoltaïque innovante est disponible au prix de 850 € le mètre linéaire installé-posé. Plus d’infos : lte-fr.com. Cette alternative de production d’énergie vous semble-t-elle intéressante ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .