Comment protéger les panneaux solaires contre la grêle ?

Le mois de mars touche à sa fin, et nous avons apparemment échappé aux giboulées d’antan ! Une giboulée est, selon la définition du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, une « averse soudaine et violente, accompagnée de vent, de grêle, parfois même de neige, fréquente au début du printemps, surtout en mars ». Si vous disposez de panneaux solaires sur votre toit, la grêle de forte intensité peut les endommager, et vous condamner à les remplacer. Rappelons que les panneaux solaires sont fabriqués en verre, certes sécurisé, mais ils restent fragiles. Mais, alors, comment protéger vos panneaux solaires de la grêle ? Je vous donne immédiatement quelques astuces.

Astuce n° 1 : installer un filet anti-grêle

C’est évidemment le plus simple à mettre en place puisque cet accessoire est conçu pour cette protection. Le filet anti-grêle se place sur les panneaux solaires, et permet de dévier les tempêtes de grêle afin qu’elles ne viennent pas « mourir » sur le panneau solaire. Le filet anti-grêle est peut-être la meilleure des solutions pour les protéger même si cela nécessite un investissement pour l’installation.

Astuce n° 2 : choisir du verre trempé

Pour renforcer la protection de vos panneaux solaires contre les dommages causés par la grêle, il est recommandé d’opter pour du verre trempé. Contrairement aux panneaux solaires standard qui utilisent un boîtier en verre de 6 à 7 mm d’épaisseur, le verre trempé est spécialement conçu pour être plus résistant à la casse. Lorsque la grêle frappe la surface des panneaux solaires, le verre standard est susceptible de se briser, ce qui peut réduire la puissance de sortie du panneau, voire le rendre inutilisable. En revanche, le verre trempé garantit une meilleure protection contre de tels dommages.

Astuce n° 3 : choisir le montage adéquat

Lors de l’installation, si votre région est particulièrement exposée aux tempêtes de grêle, il est conseillé de choisir un montage sur des racks spéciaux résistants aux chocs. Ces équipements sont spécialement conçus pour absorber l’impact des grêlons, réduisant ainsi les risques de bris. Il est également possible et conseillé de choisir le bon angle, pour éviter les dégâts. Par conséquent, un angle plus prononcé contribuera à dévier les grêlons et à minimiser les risques de dommages sur les panneaux solaires. En théorie, l’inclinaison idéale se situe de 30 à 35°. Cependant, il est possible de les incliner un peu plus, afin que la grêle ne percute pas de plein fouet, vos panneaux solaires, si vous n’avez pas opté pour le verre trempé.

Astuce n° 4 : souscrire une assurance spéciale

Normalement, vos panneaux solaires, après déclaration à votre assurance, sont couverts par votre multirisque habitation. Néanmoins, vous pouvez, moyennant une prime plus importante, de souscrire une assurance spéciale contre le vent et la grêle. Lorsque vous recherchez une assurance, assurez-vous de sélectionner une police couvrant spécifiquement les dommages causés par la grêle, en plus des dommages liés au vent. Ce sont des clauses spéciales qui doivent explicitement être mentionnées sur votre contrat. N’hésitez pas à contacter votre compagnie d’assurance pour découvrir les éventuels tarifs spéciaux disponibles pour votre installation solaire. Que pensez-vous de ces conseils ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .