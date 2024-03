11 astuces et inventions pour protéger vos panneaux solaires contre le vol

Lorsque vous avez reçu votre dernière facture d’électricité, vous êtes peut-être tombé de votre chaise. Exorbitante, c’est le mot parfait pour la décrire, et elle est due aux différentes augmentations des mois précédents. Le ministère de l’Économie s’est même fendu d’un communiqué à ce sujet, pour en expliquer les raisons. À la suite de cette déconvenue, vous envisagez d’installer des panneaux solaires, pour réaliser des économies l’année prochaine, voire faire de bénéfices sur la revente de votre surplus. Le problème étant que les panneaux solaires sont des « objets de valeur », et qu’ils doivent être protégés contre les vols. Nous allons vous donner quelques solutions pour éviter de voir votre investissement tomber dans l’escarcelle de malfrats ! C’est parti.

Astuce n° 1 : les mesures préventives

Ces mesures préventives sont davantage une question de « bon sens » qu’autre chose. Par exemple, ne laissez jamais une échelle à portée des panneaux solaires, ou de votre toit, ce serait tenter les voleurs d’y accéder. Vous pouvez aussi graver votre nom, ou vos initiales sur les panneaux solaires, ce qui rendra la revente plus délicate, et les recherches plus faciles pour les forces de l’ordre. Enfin, vous pouvez installer des « leurres » comme des écriteaux indiquant que les panneaux sont sous vidéosurveillance ou protégés par alarme. Un leurre pour vous, mais les voleurs, eux, ne sont pas censés le savoir.

Astuce n° 2 : attacher les panneaux entre eux

Cette astuce est peut-être la moins couteuse et demandera seulement très peu d’investissement en temps. Pour sécuriser vos panneaux, il suffit de les relier entre eux, par un système de racks qui les solidarisent les uns aux autres. S’ils sont solidaires, il sera évidemment bien plus difficile de partir avec la totalité, qu’avec un seul ! Si vous utilisez cette technique, pensez aussi à l’indiquer de manière visible, cela évitera les tentatives de vols.

Astuce n° 3 : votre assurance habitation

Vous ne le savez probablement pas, mais votre assurance multirisque habitation couvre les panneaux solaires, et notamment leurs vols. Néanmoins, vous devrez déclarer l’installation à votre assurance, et parfois souscrire une option supplémentaire pour cette garantie. Cela vaut peut-être le coup de vous renseigner, car l’indemnisation en cas de vol sera la bienvenue.

Astuce n° 4 : les attaches verrouillables

Pour protéger les panneaux solaires contre le vol et le démontage, les attaches verrouillables constituent une solution efficace. Contrairement aux fixations traditionnelles, ces dispositifs nécessitent l’utilisation d’outils spécifiques pour être retirés, réduisant ainsi considérablement les risques de vol. De plus, leur fabrication à partir de matériaux haute résistance assure une protection durable contre toute altération. De plus, ces attaches procurent une sécurité discrète sans compromettre l’esthétique ou les performances des panneaux solaires.

Astuce n° 5 : installation sur le toit

Cela peut sembler assez évident, pourtant, par facilité et pour éviter les gros travaux, on installe parfois les panneaux solaires, au sol, ou dans le jardin. Et, c’est évidemment une mauvaise idée, puisque vous les rendez plus accessibles aux voleurs. Lorsque cela est possible, privilégiez donc toujours une installation sur un toit, ou au moins sur un abri de jardin, de manière à rendre l’accès et le vol, plus difficiles. De plus, en étant placés en hauteur, ils seront bien sûr moins visibles que s’ils sont installés au sol.

Astuce n° 6 : les projecteurs avec détecteur de mouvement

Les projecteurs solaires à détecteur de mouvement sont simples à installer et vous permettent de protéger vos panneaux solaires. Tout d’abord, ils fournissent un éclairage instantané dès qu’un mouvement est détecté, ce qui surprend les intrus en illuminant immédiatement la zone. De plus, cette exposition soudaine à la lumière rend l’endroit moins attractif pour les voleurs, car elle accroît le risque d’être repéré et appréhendé. Enfin, ces projecteurs solaires à détecteur de mouvement sont une solution de sécurité économique qui ajoute une protection significative, surtout la nuit.

Astuce n° 7 : les caméras de surveillance

Là encore, cela peut sembler une évidence, mais avouons que ce n’est pas la chose à laquelle nous pensons de prime abord. Et, pourtant, les caméras de surveillance s’imposent comme un moyen sûr de protéger vos panneaux solaires. En les connectant à votre smartphone, la moindre intrusion vous sera notifiée. Vous pourrez ainsi agir, ou au moins, savoir qui est celui qui aura volé vos panneaux. Cela facilitera probablement le travail des forces de l’ordre lorsqu’il s’agira de déposer plainte.

Astuce n° 8 : les systèmes d’alarme

Il existe des systèmes d’alarme, qui permettent de protéger vos panneaux solaires. En cas d’arrachement du panneau, un capteur déclenche une alarme sonore, ce qui va dissuader les voleurs et normalement, les mettre en fuite, mais sans vos panneaux solaires. Certains systèmes plus perfectionnés déclencheront l’alarme sonore dès qu’une tentative d’effraction sera enregistrée. De plus, en indiquant simplement que les panneaux sont placés sous alarme, ou sous vidéosurveillance, cela peut aussi dissuader les indélicats.

Astuce n° 9 : la clôture intelligente

La clôture intelligente est équipée de capteurs qui déclenchent des alertes en cas de violation, fournissant ainsi une notification immédiate de toute tentative d’intrusion. De plus, elle peut souvent être intégrée à d’autres systèmes de sécurité, tels que des caméras de vidéosurveillance, pour une protection complète. Enfin, au-delà de sa fonction de barrière physique, la clôture intelligente est conçue pour être à la fois robuste et visuellement imposante, dissuadant ainsi efficacement les potentiels intrus.

Astuce n° 10 : Naria Security

Naria Security est un système de sécurité renforcée pour les panneaux solaires photovoltaïques. Il se présente sous la forme d’un câble LiteWIRE en fibre optique polymère qui constitue une barrière de sécurité fiable pour chaque panneau, agissant comme une chaîne de protection. Connecté à l’analyseur LiteSUN Plus, ce système assure une surveillance constante sans générer de fausses alertes. Seule la tentative de pliage ou de coupe de la fibre déclenche l’alarme sur votre panneau de contrôle, garantissant une réactivité optimale en cas de tentative d’intrusion. En savoir plus : rendez-vous sur le site officiel : nariasecurity.it.

Astuce n° 11 : Solar Fiber

Solar Fiber est un dispositif électronique spécialement conçu pour détecter toute activité suspecte et émettre une notification sur un appareil distant. Il agit comme une alarme intelligente, opérant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour assurer une surveillance constante. Le système se compose d’un câble à fibre optique et d’une centrale émettant un signal lumineux à travers ce câble. Lorsqu’une tentative de vol est détectée et que le câble est coupé, l’alarme se déclenche, décourageant ainsi les voleurs avant même qu’ils ne puissent accéder aux panneaux solaires. De plus, il peut être associé à un module GSM pour envoyer des alertes directement sur le téléphone du propriétaire via des SMS. Retrouvez notre article complet sur la solution Solar Fiber. Que pensez-vous de ces astuces ? En connaissez-vous d’autres que vous accepteriez de partager avec nous ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .