HFSM dévoile l’invention d’un support sans perçage pour les panneaux solaires

Il s’agit d’une invention qui pourrait contribuer à l’essor des installations solaires sur toiture. Basé à Mascoutah, dans l’Illinois, aux États-Unis, Martin Solar and Roofing est une entreprise vieille de plus de 40 ans qui se spécialise dans la conception, la commercialisation et l’installation de systèmes de toiture durables et innovants. Avec l’avènement des technologies photovoltaïques que de plus en plus de ménages et d’entreprises adoptent en vue de réduire leur facture énergétique et leur empreinte carbone, l’entreprise est active dans ce secteur depuis un certain temps. Ses produits visent à démocratiser l’énergie solaire.

Une fixation innovante pour les panneaux solaires

Dans cette optique, Martin Solar and Roofing a mis au point un support de fixation innovant pour les panneaux solaires sur toiture. Il s’agit selon elle d’un HFSM (hidden-fastener solar mount), c’est-à-dire d’un support solaire à fixation dissimulée. Comme son nom l’indique, cet accessoire permet un déploiement discret de modules solaires sur le toit des bâtiments. Il est spécialement conçu pour les toits en bardeaux d’asphalte et en ardoise composite, permettant d’éviter de faire des trous grâce à une fixation au niveau du platelage. « Ne laissant absolument aucune pénétration exposée, le HFSM est garanti sans fuite pour une durée égale à la durée de vie garantie d’un nouveau toit en bardeaux, qu’il s’agisse de 20 ans ou de 50 ans », a déclaré Preston Nelson, directeur de Martin Roofing & Solar.

Facile à installer

Avec cette solution révolutionnaire, en instance de brevet, l’entreprise américaine vise à encourager les propriétaires à adopter l’énergie solaire résidentielle. D’ailleurs, d’après Martin Solar and Roofing, la présence de panneaux solaires sur le toit améliore la longévité des bardeaux en offrant une protection contre les intempéries. Pour l’installation, il suffit d’écarter le joint d’étanchéité des bardeaux, d’y glisser le support qui se fixe au moyen d’attaches et de remettre le joint en place une fois l’opération terminée. Fait intéressant, le HFSM peut être déployé aussi bien sur un toit existant que sur une nouvelle toiture en bardeaux.

Une invention récompensée

Ce support solaire unique en son genre au monde est en outre compatible avec les rails Unirac, Ironridge, Sunmodo et Pegasus. Il est conforme à la norme UL 2703 relative aux risques d’incendie. Le HFSM a permis à Martin Solar and Roofing d’obtenir, en janvier dernier, une récompense de 50 000 dollars (~48 000 €) de la part du Solar Energy Technologies Office (SETO) du ministère américain de l’Énergie.

Il a figuré parmi les 20 demi-finalistes du programme American-Made Solar Prize. À noter que la société travaille également au développement d'un support solaire pour les toits métalliques. Plus d'infos : martinsolar.net.