Panneaux solaires : connaissez-vous réellement toutes les aides disponibles pour leurs installations ?

Profiter d’électricité gratuite dans sa maison, est un peu le rêve de tout le monde ! Reconnaissons que, depuis les récentes hausses des tarifs de l’électricité, se chauffer ou s’éclairer peut devenir un luxe pour certains. Avec une augmentation de près de 10 %, soit environ 200 € sur la facture annuelle, il est évident que le pouvoir d’achat n’est pas réellement à la hausse ! Et, encore, nous sommes plus chanceux que nos voisins britanniques, qui ont dû subir une hausse de 80 % sur leurs factures d’énergie, comme l’expliquait cet article du journal Les Échos. C’est donc assez naturellement que les foyers cherchent des solutions pour contenir ces augmentations, en installant des panneaux solaires photovoltaïques. Ces installations, économiques après amortissement, sont aussi écologiques et peuvent bénéficier d’aides de l’État. Pourquoi ? Comment ? Je vous explique tout immédiatement.

D’énormes économies d’électricité

À l’échelle du pays, la France ambitionne d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Je vous rappelle ce que l’on appelle « neutralité carbone peut-être ? La neutralité carbone, c’est lorsque la quantité de dioxyde de carbone (CO2) émise dans l’atmosphère est égale à la quantité de CO2 qui est retirée ou compensée. En d’autres termes, c’est comme si on s’assurait de ne pas ajouter plus de CO2 que ce que la planète peut absorber. Cet objectif passera donc forcément par la réduction de notre dépendance aux énergies fossiles et par conséquent, par l’utilisation d’énergies renouvelables. Concrètement, votre priorité est probablement de réaliser des économies financières, qui viendront après amortissement de votre achat. Mais, vous contribuerez également à réduire les émissions de CO2, et ainsi à l’atteinte de la neutralité carbone espérée dans 26 ans seulement.

Pour certains types de panneaux solaires seulement

Avant de vous lancer dans l’installation de panneaux solaires, il faut savoir qu’il en existe plusieurs types. Tout d’abord, les plus courants, ceux que l’on appelle panneaux solaires photovoltaïques, qui captent la lumière pour produire de l’électricité. Ensuite, vous avez les panneaux solaires thermiques qui captent la chaleur du soleil et produisent de la chaleur, pour obtenir de l’eau chaude sanitaire (ECS), par exemple. Enfin, les panneaux solaires hybrides, eux, cumulent les fonctions des deux premiers. Certaines aides s’appliquent aux thermiques et aux hybrides, mais pas aux photovoltaïques simples, pourrait-on dire. Parmi ces aides, on retrouve, bien sûr, la plus connue, MaPrimeRénov’ qui s’adresse à celles et ceux qui investissent pour un mode de chauffage vertueux. C’est aussi à ces installations de chauffage que s’adresse le CEE (Certificat d’économie d’énergie), prévu pour inciter les fournisseurs, à verser des primes lorsqu’ils réalisent des travaux d’économie d’énergie. Enfin, il existe l’éco-prêt à taux zéro pour un emprunt destiné à réaliser des travaux écologiques. Ces trois aides mentionnées ne concernent pas les panneaux solaires photovoltaïques, qui ne sont pas un moyen de chauffage, mais de production d’électricité.

De nombreuses aides méconnues

Pour ce type de panneaux, plus répandus, les aides mentionnées au-dessus sont impossibles. En revanche, d’autres dispositifs sont prévus. C’est le cas de la revente de l’énergie produite, en totalité ou partiellement, à EDF qui est, par le biais de l’Obligation d’Achat (OA), tenu de vous racheter vos kilowatts/crête. De plus, EDF vous versera également une « prime à l’autoconsommation photovoltaïque » ou « prime à l’investissement », dont le montant peut aller jusqu’à plusieurs milliers d’euros. Enfin, il existe une autre aide, fiscale, cette fois-ci, qui concerne la TVA qui est de 10 % sur les panneaux solaires au lieu de 20 % si vos panneaux ne dépassent pas la puissance de 3 kWc. Une dernière bonne nouvelle ? Les kilowatts/crête que vous revendrez à EDF sont exonérées d’impôts sur le revenu, à condition, toujours, que votre installation ne dépasse pas 3 kWc, et qu’elle soit raccordée au réseau, par au moins deux points. Quant à EDF, l’entreprise a obligation de vous racheter l’électricité produite pendant 20 ans ! Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .