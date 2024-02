Quelle surface de panneaux solaires pour être autonome en électricité ?

Devant les dernières hausses de l’électricité, et celle prévue pour le gaz, vous envisagez peut-être de vous équiper avec des panneaux solaires ? Produire de l’énergie « gratuite » grâce au soleil, n’est-il pas le rêve de tout un chacun ? Devant la pléthore d’offres disponibles, il est parfois compliqué de s’y retrouver. Par exemple, vous pouvez vous interroger sur la quantité de panneaux solaires à installer sur votre toit pour parvenir à une autonomie totale. Ne plus jamais payer d’électricité à votre fournisseur serait le Graal, encore faut-il savoir comment y parvenir. Nous allons vous expliquer comment faire et la surface nécessaire de panneaux solaires pour parvenir à l’autosuffisance.

Qu’est-ce que l’autoconsommation ?

Attention, le terme autoconsommation ne doit pas être confondu avec le terme autoproduction. L’autoproduction, c’est ce qui est consommé dans votre foyer grâce à vos panneaux solaires. Par exemple, si votre taux d’autoproduction est de 40 %, cela correspond à 40 % de vos besoins en électricité couverts par celle que vous produisez grâce au soleil. Quant au terme autoconsommation, il correspond à ce que vous consommez réellement en électricité. Certains recourent à des batteries de stockage ou à la revente de leur surplus pris sur l’énergie produite. Concrètement, si votre taux d’autoconsommation est de 40 %, cela indique que vous utilisez 40 % de l’électricité totale que vous générez. L’autonomie d’une maison grâce aux panneaux solaires est donc atteinte lorsque le taux d’autoproduction est égal à 100 %.

Comment parvenir à un taux d’autoproduction de 100 % ?

Pour parvenir à atteindre l’autonomie en matière d’électricité, vous devez d’abord déterminer avec précision votre consommation annuelle d’électricité. Pour ce faire, plusieurs possibilités :

Consultez votre dernière facture d’électricité annuelle, elle vous révèlera avec précision votre consommation annuelle.

Connectez-vous à l’application de votre fournisseur, ou sur votre compte sur leur site internet. Normalement, vous avez une option de suivi de consommation. Vous pouvez aussi récupérer l’historique de vos consommations sur les dernières années écoulées.

Créez un compte sur Enedis et moi : Enedis, le gestionnaire du réseau public d’électricité, propose un outil de suivi de la consommation en ligne, accessible à tous les foyers équipés d’un compteur Linky.

Si vous venez de déménager et n’avez pas accès à l’historique de votre consommation pour votre nouveau logement, des outils de simulation sont disponibles pour estimer votre consommation annuelle d’électricité. La calculette du Médiateur national de l’énergie (MNE) en est un exemple.

Quelle surface de panneaux solaires envisager pour être autonome ?

Désormais, vous devriez connaître votre consommation annuelle d’électricité si vous avez suivi nos conseils précédents. Pour connaître la surface à couvrir par les panneaux solaires, il faut d’abord savoir qu’elle pourra différer en fonction de votre situation géographique, et donc du taux d’ensoleillement. Pour un panneau solaire, on explique sa puissance en kilowatt-crête (kWc). Et, cette puissance indiquée est calculée avec des conditions optimales, soit un taux d’ensoleillement de 1 000 W/m² et une température de 25 °C. Vous imaginez alors aisément que vos panneaux ne seront pas toujours dans ces conditions idylliques ! Il faudra tenir compte des éléments suivants : taux d’ensoleillement, inclinaison et orientation de votre toiture, saisons, heures de la journée, etc.

Ce n'est en conséquence pas si aisé de définir avec exactitude la surface de panneaux à installer. Parfois, il vaut mieux commencer « petit » puis ajouter des panneaux pour atteindre l'autonomie. Par exemple, à Marseille, l'installation de panneaux photovoltaïques aurait permis de produire 1 463 kWh d'électricité par kWc en 2022. Si votre consommation annuelle est de 8 500 kWh, vous auriez besoin d'une installation solaire d'au moins 5,8 kWc. Concrètement, cela équivaut à une installation de 6 kWc, nécessitant environ 15 panneaux solaires de 400 W chacun pour rendre votre maison autonome en électricité.