Helioplant invente un système de fixation verticale dédié à la production d’énergie photovoltaïque en montagne

Les espaces de montagne en Europe couvrent environ 1,7 million de km². Ils offrent un large éventail de sites potentiels pour produire de l’énergie renouvelable à partir du rayonnement solaire. Mais pour bénéficier d’un bon rendement de conversion énergétique, il est important d’utiliser des systèmes photovoltaïques (PV) adaptés aux conditions variables et extrêmes dans les hauteurs (vent, dépôts de neige…). Certains fabricants proposent notamment des installations solaires conçues spécifiquement pour des applications dans les Alpes. Parmi eux, l’entreprise Helioplant, basée en Autriche, a récemment lancé sa technologie PV verticale avec des panneaux bifaciaux d’une puissance maximale de 7,2 kWc. Son installation serait plus rentable et plus simple que celle des systèmes linéaires alpins traditionnels composés de tables solaires encombrantes. Dans cet article, nous vous invitons à mieux connaître cette nouvelle solution de production d’énergie alpine.

Les spécificités de ce système solaire Helioplant

Cette innovation est l’aboutissement des années de travaux de recherche et de développement réalisés par une équipe d’ingénieurs multidisciplinaires (photovoltaïque, électrochimique, construction, géologie, dangers naturels et mécaniques du vent et de la neige). Elle pourrait considérablement améliorer le domaine de la production d’énergie renouvelable en milieux alpins. Sa structure ingénieuse en forme de croix lui confère une grande résistance aux intempéries.

Cette conception permet notamment de créer une turbulence du vent qui déneige les panneaux par eux-mêmes. En présence de neige, un cercle de déneigement peut se former autour du système PV, garantissant donc une production d’énergie stable durant les périodes froides. Outre cela, grâce à son design vertical inspiré de la nature, cette installation PV s’intègre avec harmonie dans le paysage. Elle peut s’adapter de façon flexible aux sites disponibles, contrairement aux systèmes traditionnels qui nécessitent parfois des interventions massives comme l’aménagement du terrain, la découpe des arbres, etc.

Les atouts principaux de cette solution photovoltaïque

Selon l’entreprise qui l’a conçue, la technologie Helioplant fonctionne en toute saison. Ce qui permet d’assurer un approvisionnement en énergie propre régulier à la communauté. L’électricité produite peut être injectée directement au réseau électrique ou stockée dans des batteries pour éviter les pénuries d’énergie lors des pics de consommation. Concernant l’efficacité énergétique de ce système, le fabricant affirme que le rendement annuel des modules orientés vers différents points cardinaux peut être réduit de 12 à 15 % par rapport aux installations solaires classiques orientées vers le sud.

Il est à noter que chaque installation dispose d’une puissance nominale de 7,2 kWc. Elle est constituée de quatre modules bifaces permettant de capter la lumière du soleil et la lumière réfléchie des deux côtés. Sur son site web, l’entreprise affirme que le rendement de sa solution PV est estimé à approximativement 570 kWh/kWc pendant le semestre d’hiver. Avec le récent projet de déploiement de forêts solaires dans le domaine skiable de Sölden (Autriche), Helioplant vise à obtenir un rendement supérieur d’environ 40 % par rapport à celui du parc solaire situé dans la vallée voisine.

Le déploiement et l’entretien de ce système PV de montagne

Les composants de ce nouveau système solaire alpin sont préfabriqués, ce qui facilite grandement la logistique, l’assemblage et le déploiement. La pose des modules nécessite moins d’interventions sur le terrain. En outre, grâce à la propriété d’autorégulation de ces équipements et à leur niveau de résistance élevé aux conditions extrêmes, les coûts de la maintenance seraient plus réduits. Ceci devrait d’ailleurs assurer une production d’énergie propre constante. De plus, les coûts d’investissement (planification, matériel, fondation et montage) seraient moins élevés. Pour chaque projet solaire en montagne, cette entreprise s’occupe de tout, de l’analyse du potentiel énergétique du site au montage des panneaux. Plus d’informations : Helioplant.energy. Que pensez-vous de cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire.

