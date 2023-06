L’invention d’un système de cogénération solaire qui promet une efficacité énergétique sans précédent

L’exploitation de l’énergie solaire figure parmi les meilleures options à notre disposition pour lutter contre le réchauffement climatique dû à nos émissions de gaz à effet de serre. Partant de ce constat, Maxun, basée en Ontario, a inventé des modules photovoltaïques pensés spécialement pour les toits plats. L’entreprise canadienne affirme notamment que sa solution augmente la production de toute technologie photovoltaïque de plus de 50 %. Mieux encore, il s’agit du premier système de suivi solaire à double axe à profil bas pour les toits plats !

Un rendement élevé

En fait, l’iPyramid-1P est en mesure de produire à la fois de l’électricité et de la chaleur. Le système intègre des cellules solaires semblables à celles utilisées dans les satellites. À cela s’ajoutent des verres spéciaux qui concentrent la lumière du soleil afin d’augmenter son intensité. Selon les explications, cette conception permet d’augmenter la production, atteignant jusqu’à 3,5 fois celle d’une installation solaire traditionnelle.

Ce qui est également intéressant, c’est qu’en plus de cette amélioration de la production, le système de cogénération solaire de Maxun réduit de moitié l’espace nécessaire à l’installation du matériel. Par ailleurs, cette technologie a l’avantage de permettre une réduction de l’émission de CO₂ de 80 % par rapport aux panneaux photovoltaïques conventionnels.

La technologie de suivi à deux axes, un élément essentiel

Bien sûr, ces résultats ne peuvent être atteints sans la technologie novatrice de suivi à deux axes mise au point par l’entreprise. Grâce à l’orientation automatique des cellules solaires suivant le mouvement du soleil, le taux de récupération de l’énergie est particulièrement élevé. Comme pour une installation solaire classique, l’électricité produite par les dispositifs de capture de l’énergie solaire peut être stockée dans des batteries pour une utilisation 24 h/24. Idem pour la chaleur qui peut être conservée dans une solution de stockage thermique.

Une grande utilité

Concernant les utilisations potentielles de l’iPyramid-1P, Maxun avance une multitude de possibilités. D’après la firme, le système de cogénération solaire peut servir à un large éventail d’applications commerciales et industrielles. Il conviendrait notamment aux immeubles en copropriété, aux logements multifamiliaux, aux hôtels, aux hôpitaux, aux écoles et aux universités. Qui plus est, la chaleur est un élément nécessaire aux industries du textile, alimentaires, pharmaceutiques ou encore aux blanchisseries. Bref, les possibilités d’utilisation ne manquent pas ! Plus d’infos sur maxun.solar.