iPyramid-1P, une invention pour augmenter le rendement des panneaux solaires de 50 %

Basée à Ottawa, au Canada, l’entreprise Maxun Solar veut révolutionner l’industrie de l’énergie solaire et inverser la tendance au réchauffement climatique. Elle conçoit, développe et commercialise des solutions de production d’énergies propres afin de soutenir et d’atteindre l’objectif climatique « net zéro carbone » d’ici 2050. Son système de cogénération solaire iPyramid-1P serait largement plus performant que les installations photovoltaïques traditionnelles fixes. Il peut être installé sur des bâtiments commerciaux, industriels, publics et résidentiels à toit plat. Qu’est-ce qui caractérise cette technologie ? Comment fonctionne-t-elle ? Quels sont ses avantages ? Explications.

Le principe de fonctionnement de ce système solaire à inclinaison mobile

Les concepteurs de cette technologie solaire innovante ont privilégié l’utilisation des cellules photovoltaïques à triple jonction, qui présentent une efficacité de conversion jusqu’à 40 %. Ces cellules ont été déjà éprouvées. Elles sont employées pour alimenter les satellites dans l’espace. Dans le système de cogénération de Maxun Solar, celles-ci sont associées à des dispositifs d’optique de concentration pour pouvoir capter simultanément des énergies photovoltaïque et thermique. En effet, les cellules sont activement refroidies avec du glycol, en vue de générer de la chaleur. Cette dernière est transférée vers une unité de stockage thermique. Grâce à ces différents composants avancés, ce système combiné peut produire 3,5 fois plus d’électricité et de chaleur par rapport à des panneaux solaires classiques, selon l’entreprise.

D’ailleurs, cette société canadienne a créé la première technologie de suivi solaire à deux axes et à profil bas, dédié aux bâtiments à toit plat. Cette innovation brevetée utilise des outils logiciels avancés pour permettre aux cellules photovoltaïques de se positionner de façon optimale par rapport au soleil. Ce qui leur permet de capturer le maximum de lumière tout au long de la journée. Ainsi, leur rendement énergétique est supérieur d’au moins 50 % par rapport à celui des modules classiques. Outre cela, ce système de cogénération solaire doit être installé sur l’espace du toit le mieux exposé au soleil.

Les avantages de cette solution de production d’énergie solaire

Le système iPyramid-1P affiche une efficacité combinée jusqu’à 85 % (35 % pour le « photovoltaïque » et 50 % pour le « thermique »), affirme l’entreprise. Il occupe deux fois moins d’espace que les installations solaires traditionnelles pour un même rendement énergétique. De plus, il s’agit d’une solution plus écologique que les panneaux traditionnels. En effet, le taux de CO2 émis par les cellules à trois jonctions est réduit de 80 %. Il est à souligner qu’un panneau photovoltaïque émet en moyenne 55 g de CO2 par kilowattheure produit, d’après l’Ademe. Sur le plan économique, cette solution de cogénération solaire permet à ses utilisateurs de réaliser des économies jusqu’à 30 % sur leur facture d’énergies fournies par le réseau. De plus, les coûts d’acquisition et d’installation pourraient être amortis plus rapidement. Le temps de rentabilité des investissements serait réduit de 30 %.

Ce système solaire combiné s’adresse à des particuliers, à des entreprises et à des collectivités. Il est relié à des dispositifs de stockage d’énergie permettant de profiter de l’électricité et de la chaleur 24 h/24. L’électricité photovoltaïque pourrait servir à alimenter le bâtiment. En revanche, la chaleur pourrait être utilisée pour le chauffage, la production d’eau chaude, la climatisation ou autres applications commerciales et industrielles. L’énergie thermique est, par exemple, utile pour l’industrie alimentaire, l’industrie du textile, l’hôtellerie, la restauration, la blanchisserie commerciale, etc. Plus d’informations : Maxun.solar