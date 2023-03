Maîtriser sa consommation et changer de fournisseur permettent de réduire sa facture d’électricité mensuelle, mais pas suffisamment. Selon l’estimation de Selectra, la facture moyenne d’électricité serait de 158 € pour un logement de 80 m² et de 248 € pour un logement de 120 m². Afin d’alléger cette dépense de manière durable et sans sacrifier son confort, le mieux est de produire sa propre électricité via un panneau solaire à haut rendement. Cette solution contribue à faire baisser significativement la consommation énergétique d’un foyer via le réseau. Selon le modèle choisi, on peut réaliser en moyenne 200 à 600 € d’économies par an. Actuellement, la station solaire Sunology Play figure parmi les options pour alimenter directement un logement.

Quel est le plus de ce module solaire « Plug and Play » amélioré ?

Basée à Nantes, l’entreprise Sunology est l’une des références dans le secteur du photovoltaïque en France. Son réseau de professionnels a déjà équipé plus de 60 000 foyers. Sa progression se poursuit en réinventant continuellement ses solutions de génération d’énergie renouvelable. La version améliorée de sa station solaire prête à l’emploi est notamment conçue afin de produire plus efficacement de l’électricité chez les particuliers. Elle a l’avantage d’être dotée de la technologie exclusive biverre bifaciale. En effet, les deux faces du panneau peuvent désormais capturer les rayons du soleil, en vue de maximiser son rendement. La face arrière peut intercepter les rayons ultraviolets non captés par la face avant.

Ce panneau solaire innovant possède ainsi une puissance indicative plus élevée (572 W, contre 400 W pour l’ancienne version). Il est composé de 120 demi-cellules photovoltaïques protégées par deux couches de verre de 2 mm chacune. Il assure une durabilité exceptionnelle et une grande résistance aux intempéries (tempêtes, grêle, charge de neige, brouillard salin, pluie…) promet l’entreprise. Par ailleurs, il est à noter que cette station solaire est assortie d’une garantie intégrale de 25 ans. D’ailleurs, dans 30 ans, elle pourra encore fournir 85 % de la production électrique obtenue au premier jour de son utilisation.

Quels sont les autres avantages de cette solution ?

Performant, l’onduleur intégré à ce panneau solaire peut constamment traquer le point de puissance maximale afin de récupérer presque toute l’énergie produite. Il répond à la norme électrique DIN VDE 126. En plus, il comprend un système anti-surtensions pour protéger l’utilisateur et ses biens en toutes situations. Il est compatible avec tout type de compteur (électronique, Linky, etc.) et toute installation électrique (monophasée ou triphasée). L’autre avantage principal de cette station est son branchement (plug and play) facile et rapide. En effet, ce produit est livré sans bricolage. Il suffit de le poser dans le jardin, sur la terrasse ou sur un toit plat d’une habitation à l’aide du châssis compact et robuste.

Ce support est fabriqué en aluminium recyclé à 75 %. Son système d’inclinaison réglable permet de positionner de façon optimale le module solaire afin de capter efficacement le rayonnement solaire, du matin au soir. Une fois que le panneau est idéalement installé (orientation pleine sud), il reste à le brancher sur une prise murale de la maison. L’électricité générée est directement injectée au système du logement pour alimenter les différents appareils utiles au quotidien, dont les lampes, la télévision, le réfrigérateur, la machine à laver, le routeur, etc. La quantité d’énergie non consommée dans la journée peut être revendue au fournisseur EDF. En ce moment, la société nantaise vend sa nouvelle version de station solaire Plug and Play au même prix que la version initiale. Plus d’informations : sunology.eu