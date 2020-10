Panneaux solaires : comment connaître « le potentiel solaire » de sa toiture ?

La région Ile-de-France mise sur le solaire ! Même si la région n’est pas l’une des plus ensoleillée de France, les toits des particuliers peuvent être une ressource solaire qui s’ignore. Pour encourager les franciliens à exploiter leurs toits, une plateforme de service vient de voir le jour ! Son nom : « Mon Potentiel Solaire ».

La plateforme Île-de-France Smart Services souhaite accompagner les franciliens dans la transition écologique. En installant des panneaux solaires sur les toits des particuliers, la région espère atteindre 20% d’énergie solaire d’ici 10 ans !

Lorsque l’on vit en Île-de-France, on est en droit de penser qu’installer des panneaux solaires n’est pas une bonne idée au vu du peu d’ensoleillement annuel. Pourtant c’est une fausse idée, selon l’APERe (Association pour la promotion des énergies renouvelables), en Belgique, 4% de la consommation électrique est produite par du photovoltaïque. En France, cela ne représente que 2.1% !

Comment ça marche ?

Il faut simplement indiquer son adresse postale, la surface du toit, la pente et l’exposition géographique. La plateforme calcule la capacité estimée du toit à produire de l’énergie solaire. Un toit de 20m² peut accueillir 9 panneaux solaires et alimenter par exemple 11 réfrigérateurs ! Il faudra cependant vous renseigner auprès de votre mairie quant à l’éventuelle présence de bâtiments classés historiques, dans ce cas, il ne sera pas possible d’installer des panneaux solaires.

Mon potentiel solaire vous guide sur toute la démarche

Grâce à cette plateforme, vous serez sûrs de ne pas vous faire arnaquer par de pseudos poseurs de panneaux solaires. En effet, à chaque étape, la plateforme vous indique des contacts sûrs et des installateurs certifiés. Sur un marché porteur pour la transition écologique mais également vecteurs de nombreuses arnaques téléphoniques, cette plateforme pourrait vous être très utile si vous envisagez de vous équiper.

Pour réaliser l’objectif prévu, la région prévoit déjà d’équiper les toits des 400 lycées des huit départements d’ïle-de-France ! Un bon début et probablement un coût certain !

Photo de couverture Altrendo Images / Shutterstock