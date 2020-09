Pour réduire ses émissions de CO2, l’Allemagne veut recouvrir ses autoroutes de panneaux solaires

La réduction des émissions de CO2 est un sujet qui fait de plus en plus parler de lui. Le recours à l’énergie solaire figure parmi les alternatives les plus prometteuses pour lutter contre le réchauffement climatique et l’épuisement de nos ressources naturelles.

Conscient de l’importance de cette transition vers les énergies renouvelables, l’Allemagne envisage de recouvrir ses autoroutes de panneaux solaires afin d’augmenter la part qu’occupe l’énergie solaire dans sa production d’électricité. Pour préparer la mise en œuvre de ce projet qui est également financé en partie par la Suisse, le gouvernement allemand travaille en étroite collaboration avec l’Austrian Institute of Technology.

Contribuer à la transition énergétique

Les différentes parties prenantes estiment que le développement du concept prendra environ trois ans. Une fois les études de faisabilité accomplies et le budget nécessaire prêt, l’Allemagne procédera à l’installation de panneaux photovoltaïques sur l’Autobahn. Il faut savoir que le pays dispose d’une infrastructure routière plus importante que celle de la France. En Allemagne, les voies routières occupent 5 % de la superficie totale, contre 3 % chez nous (statistiques de 2013).

Ce projet d’installation de panneaux solaires au dessus des principaux axes routiers allemands devrait donc susciter largement l’intérêt des producteurs d’énergie solaire, d’autant que le potentiel théorique est énorme. Avec son réseau routier long d’environ 13 000 km, l’Allemagne devrait pouvoir produire 56 Gigawatts d’énergie solaire avec cette technique, note Echargenews.com. L’installation solaire de grande envergure permettrait ainsi de produire environ 47 TWh d’énergie propre par an. Cela couvrirait jusqu’à 9 % des besoins en électricité du pays, soit près d’un tiers de la consommation électrique des ménages allemands.

Un projet couteux

D’après les chercheurs, le coût de mise en œuvre de ce projet risque d’être particulièrement élevé. Sachant que pour couvrir une surface d’un mètre carré, il est nécessaire de débourser environ 125 dollars, couvrir la totalité des autoroutes allemandes de panneaux solaires nécessiterait un budget d’environ 100 milliards de dollars. Néanmoins, il est évident que tous les tronçons de l’Autobahn ne peuvent pas être couverts en raison de la présence d’obstacles tels que des tunnels ou des ponts.

Quoi qu’il en soit, l’ajout de panneaux photovoltaïques pourrait aussi permettre de préserver la qualité des voies. « La présence d’humidité, de neige ou de glace n’est pas bonne pour les routes », a expliqué Martin Heinrich, responsable auprès de l’Institut Fraunhofer pour les systèmes d’énergie solaire (ISE) en Allemagne.

À noter qu’avant de généraliser l’installation sur l’ensemble du réseau routier allemand, un essai sur un tronçon d’environ 20 à 40 mètres sera mené au cours des prochaines années afin d’étudier le rendement énergétique ainsi que l’impact sur l’état des voies. Espérons que le projet Allemand aura plus de succès que la route solaire Française….

Photo de couverture Labor3 Architektur