Aptera Motors dévoile une nouvelle version (limitée) de sa voiture solaire à 3 roues

Si vous nous suivez sur NeozOne, vous connaissez déjà la marque Aptera Motors, puisque nous lui avons consacré plusieurs articles. Il faut reconnaître que cette entreprise américaine est plutôt innovante avec ces voitures solaires à trois roues. Pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas encore, Aptera Motors est une entreprise américaine fondée en 2005 par Steve Fambro et Chris Anthony. Elle s’est fait connaître pour ses designs aérodynamiques et ses technologies innovantes visant à maximiser l’autonomie des véhicules électriques. Cette année, la société annonce que son modèle baptisé Aptera UAE Union Anniversary Edition sera livrée aux Émirats arabes unis. Découvrez ou redécouvrez cette incroyable voiture solaire, à travers cette petite présentation. C’est parti.

Une arrivée sur le marché des Émirats arabes unis

Pour l’occasion, Aptera Motors a conçu une édition spéciale de sa voiture solaire à trois roues. L’entreprise l’a baptisé Aptera UAE Union Anniversary Edition, comme un clin d’œil à ses futurs propriétaires. Et, pour coller aux richesses de ce petit pays, l’Aptera se couvre de coloris dorés et noirs personnalisés. Ajoutons à l’esthétisme de cette voiture solaire, une structure de carrosserie en fibre de carbone, une série de portes papillon, une entrée sans clé ainsi que des aménagements intérieurs personnalisés. De plus, elle est prévue pour s’adapter aux conditions météorologiques de ce pays grâce à la technologie Solar Chill. Cette dernière permet à l’habitacle de rester au frais, quelles que soient les températures extérieures.

Une climatisation fonctionnant grâce au soleil, vraiment ?

Eh oui, cela peut sembler paradoxal, mais c’est bien d’une climatisation fonctionnant avec l’énergie solaire, dont je vous parle. En réalité, la technologie Solar Chill est une innovation développée par Aptera Motors, qui permet de refroidir l’habitacle grâce à l’énergie solaire. Pour ce faire, l’entreprise à intégrer des panneaux solaires dans la carrosserie de la voiture, ce qui permet de capturer l’énergie solaire et de la convertir en électricité. De plus, l’entreprise annonce pour son édition limitée, une autonomie de 600 km, et une recharge solaire possible sur plus de 60 km, elle se dotera également d’un espace de stockage à l’arrière de 0,9 mètre cube.

Premières livraisons prévues en 2026

Aptera Motors prévoit que ses 53 véhicules de l’édition Union seront expédiés directement aux Émirats arabes unis d’ici à 2026. Seulement 53 unités seront fabriquées pour commémorer la formation du pays le 2 décembre 1971, chaque véhicule représentant ainsi une année d’unité entre les sept émirats. Cette voiture à énergie solaire à trois roues est, en réalité, un hommage à l’histoire des Émirats arabes unis. Le développement de ce véhicule devrait se poursuivre sur les années à venir. D’ailleurs, les clients intéressés sont invités à réserver l’un des 53 véhicules Aptera Union Édition pour 27 000 $ (25 153 €) par modèle.

Cette étrange voiture, dont on parle depuis quelques années maintenant, offrira-t-elle réellement une alternative aux voitures électriques, à batteries ? Ce qui est sûr, c’est qu’Aptera Motors poursuit son entrée dans un monde ultra-futuriste, digne des meilleurs films de science-fiction. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel : aptera.us. Imaginez-vous être au volant de cette drôle de voiture, un jour ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .