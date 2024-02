Le constructeur de la voiture solaire d’Aptera annonce avoir vendu une flotte de 1 500 véhicules électriques à 3 roues

Il y a près de quatre ans, nous vous annoncions l’invention par la start-up américaine Aptera, d’un véhicule révolutionnaire, équipé de panneaux photovoltaïques. Dans cet article publié en 2020, Aptera estimait avoir trouvé un moyen de palier le manque d’autonomie des véhicules électriques. Développer les automobiles propres, et les voitures électriques est le souhait de l’Europe et de la France qui communique beaucoup sur ce sujet. En lançant la voiture électrique à 100 € par mois, le gouvernement français espère booster les ventes ! Mais, qu’en sera-t-il des véhicules « solaires » ? Du côté d’Aptera, 2024, sera-t-elle l’année de la consécration. Toujours est-il que la start-up américaine vient d’indiquer l’achèvement de son véhicule électrique équipé de panneaux photovoltaïques. Pour une commercialisation prochaine ? On vous explique tout !

Quel est l’étrange parcours de la voiture solaire Aptera ?

Fondée il y a une dizaine d’années, la start-up, Aptera a dû faire face à des phases complexes pour un projet d’une telle envergure. Il y a quelques années, des problèmes de trésorerie auraient pu mettre en péril cet étonnant projet de voiture fonctionnant grâce au soleil. Cependant, la start-up a surmonté ces obstacles et annonce désormais la mise en place de lignes de production pour son édition de lancement. La révélation a été faite à travers deux vidéos publiées sur la chaîne YouTube de l’entreprise, mettant en lumière les progrès réalisés lors des dix dernières années.

Lancement prévu en 2024 !

Selon l’entreprise Aptera, plus de 1 500 exemplaires sont déjà vendus, avant même que la production soit terminée, sur les 2 000 qu’elle avait prévu de produire. D’ailleurs, les réservations sont toujours possibles contre un acompte de 100 dollars. Les objectifs de la Launch Edition, le nom choisi pour le premier véhicule de la marque, sont clairs :

Voyagez jusqu’à 1 000 miles (1609 km) avec une seule charge

Capable jusqu’à 40 miles (64 km) de conduite à l’énergie solaire par jour

Grâce à sa conception singulière, l’Aptera parvient à se déplacer en consommant seulement 30 % de l’énergie nécessaire par rapport aux autres véhicules électriques et hybrides actuellement sur les routes.

La version de lancement, en détail

La version de lancement d’Aptera, baptisée “Launch Edition”, se présente comme un tricycle électrique à trois roues disposant d’une autonomie exceptionnelle de 643 km au maximum. Les moteurs dans chaque roue sont fournis par Elaphe, et les cellules de batterie par Eve Energy. Un chargeur embarqué de 6,6 kW et une possibilité de charge solaire jusqu’à 64 km par jour distinguent cette voiture électrique innovante. Pour le moment, Aptera lancera son modèle uniquement aux États-Unis, avec l’objectif de 10 000 véhicules produits et vendus par année.

D’autre part, la start-up ambitionne l’implantation de 8 nouvelles usines de production d’ici à 2028. Ces objectifs peuvent, selon l’entreprise, être atteintes, grâce à l’impression 3D, l’IA et une carrosserie composite permettant une production de véhicules rapide, en grand volume et rentable. L’avenir nous dira si les ambitions d’Aptera étaient fondées… En savoir plus ? Rendez-vous sur le site aptera.us. Que pensez-vous de ce concept de voiture hybride solaire et électrique ? Pensez-vous qu’elles soient « l’avenir du marché automobile mondial » ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .