Aptera : cette voiture électrique serait uniquement alimentée par les rayons du soleil !

Anciennement connue sous le nom d’Aptera Motors Inc, Aptera est une start-up californienne spécialisée dans la conception de véhicules écologiques. Fondée en 2005, elle a dû fermer ses portes en 2011 à cause d’une insuffisance de fonds. Mais en 2019, grâce à la persévérance de ses fondateurs, l’entreprise a pu renaître de ses cendres. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il s’agit d’un retour en force. Aptera se vante effectivement d’avoir conçu le véhicule électrique le plus efficace au monde.

Un tricycle électrique qui n’a pas besoin d’être rechargé

Le design de ce véhicule électrique d’Aptera n’est certainement plus nouveau pour certains d’entre vous. En réalité, avant sa fermeture en 2011, l’entreprise avait présenté une hybride qui promettait une consommation de carburant de moins d’un litre au 100 km. Pour marquer son retour, la jeune pousse a tout simplement modifié la motorisation en incluant un bloc 100 % électrique et en procédant à quelques ajustements.

Par conséquent, l’Aptera 3 est un véhicule à trois roues qui fonctionne uniquement à l’électrique. Il bénéficie de la technologie Never Charge du constructeur qui permet, comme son nom l’indique, de rouler sans avoir à recharger (brancher) la batterie.

Pour que cela soit possible, des cellules photovoltaïques se trouvent éparpillées sur la surface du tricycle. Celles-ci couvrent au total une surface de 3 mètres carrés et sont au nombre de 180. Cette configuration offrirait une autonomie de 1600 km sur une seule charge complète et permettrait de parcourir en toute tranquillité environ 18 000 km par an, soit à peu près 71 km par jour (week-ends non inclus).

Un design garantissant des performances exemplaires

Si ce tricycle électrique d’Aptera est capable de réaliser de tels exploits, c’est aussi en grande partie en raison de son design aérodynamique ainsi qu’à l’utilisation de matériaux à la fois légers et solides. Cette conception permet effectivement de réduire la traînée. Il est intéressant de noter que l’Aptera 3 intègre un groupe motopropulseur refroidi par liquide. Ce bloc assure un 0 à 100 en 3,5 secondes pour une vitesse maximale de 177 km/h.

Disponible en précommande

Un véhicule électrique biplace, l’Aptera 3 est désormais disponible en précommande. Pour figurer parmi ceux qui pourront le posséder après le lancement de la production prévu pour l’année prochaine, il faudra faire un premier dépôt (remboursable) de 100 dollars. Les prix oscillent quant à eux entre 25 000 et 46 000 dollars. Ils changent en fonction des performances et du degré de personnalisation.