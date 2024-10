EcoPeak, un panneau solaire pour les voitures électriques qui ajoute jusqu’à 2 500 km d’autonomie

Basé à Stockdorf, en Allemagne, Webasto est un fournisseur œuvrant dans le secteur automobile. Il est membre de l’association européenne des équipementiers automobiles et est connu pour ses solutions photovoltaïques intégrées aux véhicules (VIPV). Afin de mieux répondre aux besoins des clients, l’entreprise travaille au développement d’un concept de toit ouvrant de voiture qui peut convertir l’énergie solaire en électricité. L’EcoPeak ne couvre pas non seulement la surface du toit, il s’étend jusqu’à la lunette arrière du véhicule. Il comporte des cellules solaires en silicium en forme de triangle disposées en nid d’abeille. Webasto affirme avoir développé le système uniquement en interne. Cependant, la fabrication pourrait être attribuée à un tiers.

Rendre les voitures plus écologiques

Avec ce concept pour le moins intéressant, le groupe allemand ambitionne de permettre aux constructeurs automobiles de mettre l’accent sur la durabilité et l’esthétique. Les cellules peuvent être placées avec très peu d’espace entre elles pour maximiser la production énergétique. En revanche, le fait de les disposer de manière espacée pourrait améliorer le confort à bord du véhicule en favorisant, par exemple, la pénétration de la lumière naturelle. Et puisqu’on parle de performances, sachez que l’EcoPeak serait en mesure de produire jusqu’à 350 kWh d’électricité verte par an, en fonction bien sûr de la voiture et des conditions climatiques.

Plus léger, plus performant

Avec une telle capacité de production, la solution pourrait potentiellement offrir aux véhicules électriques une autonomie supplémentaire de plus de 2000 km par an. De plus, Webasto promet une baisse du poids du système de toit jusqu’à 40 %. Pour parvenir à un tel exploit, la société a opté pour un matériau en polycarbonate fabriqué à partir de matériaux équilibrés en biomasse et recyclés. Cela lui a permis de s’affranchir de l’utilisation de l’aluminium qui est plus lourd. Effectivement, Webasto a fait usage de ce dernier sur ses précédents toits ouvrant qui disposaient en plus de cellules solaires classiques de type PERC.

Pas encore disponible

Malheureusement, nous ne savons pas encore si cette technologie en cours de développement chez Webasto arrivera un jour sur le marché. L’entreprise a cependant déclaré qu’elle continuait à y travailler. « Des développements internes sont en cours pour tous nos systèmes de toiture et nous examinons de près les composants et les alternatives durables. Ici, nous utilisons les connaissances de l’EcoPeak pour proposer une large gamme de solutions durables. Afin de répondre aux demandes spécifiques des clients », a laissé entendre Jan Henning Mehlfeldt, membre du conseil d’administration et responsable de la division toit automobile du groupe, rapporte notre source. Plus d’infos : webasto.com. Que pensez-vous de telles solutions photovoltaïques pour l’automobile, souhaitons que ce type de projet aboutisse ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .