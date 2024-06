GoSun dévoile un « coffre de toit solaire » de 1200 W pour recharger les voitures électriques

Selon le rapport de l’ACEA (Association des constructeurs européens d’automobiles), il y a un écart considérable entre la disponibilité des véhicules électriques et des bornes de recharge publique dans l’Union européenne. De 2017 à 2023, les ventes de voitures électriques ont augmenté trois fois plus vite que l’installation de bornes de recharge. Une situation que l’association trouve alarmante et qui peut être un frein majeur au développement de la mobilité électrique. Face à ce constat, la demande d’infrastructures de recharge pratiques et accessibles a augmenté significativement. C’est ce qui a incité l’entreprise américaine GoSun à lancer l’EV Solar Charger, un chargeur solaire livré pré-assemblé, pratique et écologique, pouvant être utilisé partout et à tout moment.

Un chargeur solaire portable innovant

L’EV Solar Charger de GoSun a été conçu pour permettre aux utilisateurs de charger leur véhicule électrique où qu’ils soient grâce à l’énergie solaire. Ils peuvent l’utiliser en cas d’urgence et lorsqu’ils sont en déplacement, entre autres sur un chantier, à un festival ou pour se rendre sur leur lieu de travail. À noter que ce chargeur solaire portable est doté d’une batterie Lithium Fer Phosphate, de sorties AC, DC et USB, et est conçu en plusieurs matériaux robustes (plastique ABS, aluminium, PV solaire monocristallin recouvert d’ETFE, acier inoxydable…). GoSun n’a pas fait les choses à moitié avec son EV Solar Charger, la société américaine l’a équipé de nouvelles cellules solaires monocristallines flexibles, permettant d’obtenir le rapport puissance/poids le plus élevé jamais atteint. Elle s’est également assurée qu’il soit protégé contre les intempéries et d’éventuels vols.

Une autonomie supplémentaire jusqu’à 48 km par jour

L’EV Solar Charger procure une autonomie allant jusqu’à 48 km par jour, en fonction du véhicule et des conditions météorologiques. Une autonomie suffisante pour un aller-retour de la maison au boulot et pour couvrir environ 80 % du kilométrage annuel de la voiture, selon l’entreprise américaine. Ce dispositif est composé de plusieurs panneaux solaires qui génèrent une puissance de 1200 watts, pouvant servir à recharger directement la batterie du véhicule. Grâce à ce chargeur solaire, celle-ci bénéficierait aussi d’une durée de vie plus longue, car elle est chargée lentement avec une source d’énergie verte et peut être gardée toujours pleine, ou presque.

Adapté à tous types de véhicules électriques ou hybrides

GoSun souligne que l’EV Solar Charger s’adapte à tous les véhicules électriques et hybrides, que ce soit des citadines, des SUV ou des camions de luxe. Il suffit de disposer d’un porte-bagages ou d’une galerie de toit. Livré pré-assemblé, le dispositif peut être installé en seulement 20 minutes et peut facilement être retiré du véhicule lorsqu’il n’est pas utilisé. D’après l’entreprise, son utilisation est simple : on ouvre le couvercle, on déplie les panneaux solaires, on connecte le câble de charge au port de charge du véhicule, puis on replie le chargeur solaire avant de rouler.

Il est à noter que l'EV Solar Charger est léger (approximativement 32 kg), aérodynamique, durable et peut résister à des vents allant jusqu'à 48 km/h. Son prix est d'environ 2 800 €. Plus d'informations : gosun.co.