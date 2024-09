Est-ce une bonne idée d’installer des panneaux solaires en automne ou en hiver ?

Un panneau solaire intègre des cellules photovoltaïques (PV) ayant la capacité de capter et de transformer la lumière du soleil en énergie (courant continu). Cette énergie est convertie en courant alternatif par un onduleur central ou des micro-onduleurs afin qu’il puisse directement alimenter votre logement et couvrir une partie ou l’intégralité de vos besoins en électricité. En été, grâce à des journées ensoleillées, ce système peut facilement atteindre sa puissance maximale. C’est pourquoi la plupart des utilisateurs préfèrent se lancer dans un projet solaire durant cette période de l’année. Toutefois, réaliser ce type de projet en automne ou en hiver comporte aussi de nombreux avantages techniques et économiques. Dans cet article, nous vous convions à découvrir les raisons d’installer des panneaux PV pendant l’hiver. Nous allons aussi vous présenter deux marques françaises de kits solaires fiables : Sunity et Beem Energy.

Des prix moins chers et une installation rapide

Tout d’abord, vous pourriez profiter de tous les avantages de la baisse des ventes de panneaux PV en hiver. Certains fabricants proposent des promotions ou des prix plus abordables lors de cette période creuse. De plus, en raison de la diminution de la demande pour l’installation des panneaux solaires, les délais d’attente devraient être plus courts. Les installateurs peuvent se charger de votre projet plus rapidement qu’en été, où la demande augmente fortement.

D’ailleurs, ces professionnels peuvent optimiser l’orientation et l’inclinaison des modules solaires afin de recevoir au maximum la lumière du soleil « bas » de l’hiver. Cela devrait améliorer considérablement la production d’électricité globale de votre système toute l’année. Néanmoins, il convient de préciser que la pose de panneaux solaires en hiver peut être un peu compliquée dans certaines régions sujettes à des températures très basses ou de fortes chutes de neige.

Opter pour des installations solaires prêtes à brancher

Dans le commerce, vous avez un large choix de panneaux solaires répondant à vos objectifs. Il existe généralement les modules photovoltaïques en toiture, les toits solaires intégrés et les kits solaires plug & play. Dans cet article, nous vous recommandons de choisir un kit solaire prêt à brancher pour assurer une pose simple et rapide de votre panneau PV cet hiver. Ce type d’installation peut être accroché au mur ou déployé au sol, dans votre terrasse ou votre jardin. Les démarches à effectuer sont plus faciles, car il vous suffit de déposer votre demande de raccordement en ligne sur le site web d’Enedis.

Quelle marque de panneau solaire choisir ?

Pour tirer vraiment parti de votre installation photovoltaïque, il convient de choisir une marque de panneaux reconnue et fiable. Vous pouvez vous tourner vers un kit solaire conçu, fabriqué et assemblé entièrement en France. Beem Energy et Sunity sont parmi les fabricants français qui disposent de cette solution. Récemment, l’entreprise Beem a notamment lancé sa nouvelle station PV Beem On, d’une puissance nominale de 460 W. Celle-ci se distingue par son système breveté simple à régler, sa technologie bifaciale et sa grande résistance aux intempéries, affirme son fabricant sur son site internet.

Actuellement, le kit solaire de 425 W de Sunity constitue aussi une option intéressante. Celui-ci comprend un panneau photovoltaïque double face, capable de capter la lumière du soleil et la lumière réfléchie. Cela permettrait d’augmenter d’environ 30 % la production d’énergie. Ce kit innovant serait en mesure de produire jusqu’à 650 kWh par an. Il pourrait vous permettre d’économiser jusqu’à 170 € par an. Son fabricant affirme qu’il est possible de récupérer en 3 à 5 ans le coût d’investissement. Ce produit est fourni avec une garantie de durée de vie de 30 ans. Plus d’informations : Sunity.fr.