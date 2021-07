Guide d’achat : comment choisir le bon vélo cargo ?

Pour vos futures vacances ou pour la rentrée, vous envisagez peut-être d’acquérir un vélo cargo ! Cela tombe plutôt bien, puisqu’ils sont désormais éligibles à la prime de conversion, et ce depuis le 26 juillet dernier. C’est-à-dire que vous allez pouvoir troquer votre vieux moteur diesel ou essence contre un vélo cargo.

Cependant acheter un vélo cargo est un peu différent d’un achat de vélo classique ou électrique. En effet, tous les vélos cargos ne se destinent pas au même usage. Certains sont plus adaptés à la ville, d’autres aux terrains plus inégaux. Le choix dépend également de ce que vous transporterez : enfants ou bagages ! On va essayer de vous expliquer comment faire le bon choix de vélo cargo !

Un vélo cargo c’est quoi ?

Un vélo cargo (ou vélo de fret) est un véhicule mécanique ou électrique, à deux ou trois roues, destiné à transporter des charges. Il se manie comme un vélo classique mais permet de transporter de plus lourdes charges et/ou de transporter vos enfants en toute sécurité.

Les trois modèles de vélos cargos qui existent sont les suivants :

Triporteur , qui, comme son nom l’indique dispose de 3 roues et d’un chargement à l’avant

, qui, comme son nom l’indique dispose de 3 roues et d’un chargement à l’avant Bi-porteur , avec un chargement à l’avant également mais seulement 2 roues

, avec un chargement à l’avant également mais seulement 2 roues Longtrail, qui est un vélo rallongé avec un chargement à l’arrière qui se résume plutôt à un porte-bagage renforcé.

Comment faire le meilleur choix de vélo cargo ?

Tout va dépendre de ce que vous souhaitez transporter tout au long de l’année et de votre utilisation annuelle. On ne choisira pas le même vélo cargo pour des usages ponctuels ou des usages quotidiens. Et dans le même ordre d’idée, un vélo cargo de ville ne vous sera pas d’une grande utilité pour les longues randonnées à travers la forêt ou les montagnes !

Par conséquent, si vous souhaitez transporter des enfants, il faudra opter de préférence pour un triporteur. Pour un animal de faible poids ou des bagages un peu lourds, un bi-porter fera l’affaire. Enfin si vous ne souhaitez transporter que vos affaires de bureau et rouler en ville, le longtrail sera parfait.

Attention également à la place que peut prendre un vélo cargo ! Si vous habitez un petit studio en ville, cela risque d’être compliqué. Dans ce cas, le longtrail reste encore la meilleure alternative. Vous pourrez éventuellement ajouter une petite remorque pour vélo, si vous avez parfois des charges plus lourdes à transporter en ville. Ou pour emmener vos enfants à l’école. Vérifiez que la remorque supplémentaire soit pliable, c’es plus pratique à ranger !

Électrique ou pas le vélo cargo ?

Le prix d’un vélo cargo électrique n’est évidemment pas le même qu’un vélo cargo classique. Le vélo classique reste le plus écologique, le moins cher et aussi le moins lourd ! Pour un usage en ville, sur des routes plutôt plates, le vélo où il faut faire marcher vos petits muscles semble le plus adapté. Si, en revanche, vous souhaitez transporter vos enfants ou des charges importantes, le Vélo Cargo à Assistance Électrique va s’imposer.

Pour résumer en fonction de vos besoins

Pour le transport d’un enfant ou de petites charges : le longtrail se présente comme le meilleur choix… Plus maniable et facile à ranger, il est le compromis parfait pour les citadins.

Transporter deux enfants en toute sécurité, assis et sécurisés se fera via le bi-porteur. Ce type de vélo cargo permet aussi les livraisons de charges plus lourdes et de se faufiler rapidement en ville.

Pour les familles nombreuses, il faudra investir dans un triporteur qui peut transporter jusqu’à 4 enfants et 100 kilos de charges. Par son poids qui avoisine les 40 kilos, il est beaucoup moins maniable que les autres modèles.

Rappelons qu’il faut rester prudents à vélo, et respecter le même code de la route (ou presque) que les voitures… Selon le site CNEWS, les accidents impliquant des vélos ont augmenté de 35% dans la capitale en 2020. Attention donc au partage de la route et aux dangers qui guettent les cyclistes, surtout en ville !