Vhéliotech, un kit génial pour fabriquer soi-même un vélo cargo électrique solaire et solidaire

Vhélio ? Est-ce que cela vous parle ? Si vous nous suivez, vous savez forcément que cette start-up orléanaise développe depuis quelques années, des vélos solides, solaires et solidaires, baptisés « Vhélioriginal ». Nous vous annoncions dans cet article que le concept avait été primé par l’ADEME et reçu le prix « Extrême Défi ». Ce prix récompense la mobilité douce en général, et le développement de nouveaux véhicules plus légers, simples et moins chers ! Vhélio remplit toutes ces cases, et propose désormais un modèle baptisé « Vhéliotech » destiné aux bricoleurs, puisque ce vélo cargo électrique est à monter soi-même. Mais, quelles différences entre le Vhélioriginal et le Vhéliotech ? Et, quelles sont les valeurs de cette start-up ? Découverte.

Quelles sont les valeurs et les modèles proposés par Vhélio ?

Vhélio, porté par une start-up orléanaise, se démarque avec deux véhicules électriques à recharge solaire : le Vhélioriginal, disponible à l’achat, et le Vhéliotech, à construire soi-même. Au-delà de ces moyens de transport novateurs, Vhélio incarne un ensemble de valeur, rassemblant des bénévoles autour du collectif, du non lucratif et du libre. Avec le Vhélioriginal et le Vhéliotech, Vhélio propose deux approches distinctes, mais complémentaires de la mobilité électrique à recharge solaire. Le Vhélioriginal, prêt à être acheté, propose une solution électrique et solaire qui peut atteindre jusqu’à 25 km/h en assistance électrique, emprunter les pistes cyclables et transporter jusqu’à trois adultes ou 250 kg de marchandises.

Son autonomie est prolongée grâce à des panneaux solaires, et il devient ainsi une alternative écologique et économique pour les déplacements quotidiens. D’un autre côté, le Vhéliotech propose la même technologie, mais avec une touche DIY (Do It Yourself). À construire soi-même, ce modèle procure une expérience unique et la satisfaction de contribuer à sa création. Cependant, il n’est pas encore homologué, mais, une fois certifié, il pourra être assemblé facilement avec des outils courants, proposant ainsi une solution personnalisée aux amateurs de bricolage.

Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque modèle ?

Comme nous venons de vous l’indiquer, les deux modèles se valent techniquement parlant. Bien entendu, le Vhélioriginal a l’avantage de proposer une solution prête à l’emploi, tandis que le Vhéliotech demande un peu plus d’investissement personnel. Mais, il permet aussi une personnalisation plus poussée qui plaira probablement aux adeptes des véhicules uniques ou presque. De plus, et selon la start-up, le modèle à construire soi-même reviendrait cinq fois moins cher que les moyens de déplacement actuels. Enfin, le Vhéliotech se caractérise par une approche de conception sobre tant au niveau de la forme que du choix des matériaux, favorisant une consommation minimale.

La durabilité est au cœur de cette approche, avec une volonté marquée de rendre le produit facilement réparable, adaptable et reconditionnable, en mettant notamment l’accent sur la durée de vie de la batterie. En outre, l’utilisation de l’énergie solaire ne se limite pas à la seule propulsion. Cependant, il s’étend également à la recharge des équipements numériques, démontrant ainsi une solution énergétique complète et intégrée pour une mobilité respectueuse de l’environnement. En savoir plus ? Rendez-vous sur vhelio.org. Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .