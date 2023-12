Un inventeur fabrique une voiture électrique solaire avec deux vélos et partage les plans gratuitement sur Internet

Dans le but d’atténuer les émissions de carbone dans l’atmosphère, les constructeurs automobiles font déjà beaucoup d’efforts pour favoriser l’utilisation des carburants et des énergies propres. Mais cela reste encore insuffisant pour vraiment réduire à zéro l’impact carbone de cette industrie d’ici à 2050. En effet, la plupart des véhicules électriques en circulation dépendent encore du réseau qui fournit de l’électricité produite à partir des combustibles fossiles. Afin de limiter ce problème, il sera nécessaire de multiplier le nombre des bornes de recharge de VE raccordées à des systèmes de production d’énergie renouvelable.

Il existe bien d’autres obstacles à la décarbonation de ce secteur. Certains modèles de véhicules hybrides dits « auto-rechargeables » semblent notamment inappropriés pour atteindre l’objectif de neutralité carbone. Ils sont toujours propulsés par un moteur à combustion interne dans la majeure partie du temps. Leurs petites batteries électriques disposent de faibles capacités. Néanmoins, la situation pourrait encore changer, car des ingénieurs et même des particuliers passionnés continuent aujourd’hui de trouver des solutions de mobilité plus écologiques. Dans ce projet un peu particulier, un youtubeur, appelé Drew (Drew Builds Stuff), a démontré qu’il est possible de réaliser de véritables véhicules à chargement automatique. Sa petite voiture équipée de panneaux photovoltaïques a été fabriquée à partir des pièces de vélos à assistance électrique (VAE) disponibles sur le marché. Découverte.

Comment est construit ce véhicule solaire ?

Sur la chaîne YouTube, Drew a expliqué en détail les étapes et les plans de construction de ce véhicule. Selon lui, il a utilisé des tubes en acier et certains composants provenant de vélos électriques, ainsi que trois modules photovoltaïques. Il a fabriqué le châssis avec de simples tubes métalliques carrés, soudés et peints. Ensuite, il a ajouté une partie du cadre d’un vélo et des fourches au châssis du nouveau véhicule. De petits bras, des tiges filetées et des embouts de tige ont été fixés à chaque fourche, connectées au guidon. Quelques pièces de la partie arrière du cadre des vélos ont été soudées à l’arrière. Ainsi, cet homme est parvenu à réaliser une petite voiture dont le design rappelle un peu les chars du XXIe siècle.

En outre, il a intégré à cette voiture des roues arrière motrices provenant d’un kit de conversion pour VAE de 20 pouces, ainsi que deux moteurs de VAE et des freins à disque recyclés. Plusieurs autres composants essentiels ont été ajoutés à ce véhicule à énergie solaire, en l’occurrence, un système de direction, un arceau de sécurité, etc. Sa section rabattable permet d’ajuster l’emplacement des panneaux solaires selon la position du soleil, et ce, même lors des déplacements. Cet innovateur a affirmé que le châssis de cette voiturette pèse environ 100 livres (45 kg). Cette grande légèreté lui permet d’économiser de l’énergie sur route, tout en préservant une bonne performance.

Quelles sont les spécificités de son système solaire ?

Drew a installé un panneau photovoltaïque flexible à l’avant du véhicule et deux autres à l’arrière. Ces modules solaires d’une puissance totale de 175 W sont montés sur des cadres en cèdre pour leur procurer une certaine rigidité. Chacun d’entre eux pèse approximativement 10 livres (4,5 kg). Ce youtubeur a initialement pensé à poser des panneaux solaires rigides traditionnels, mais cela n’était pas commode en raison de leur poids important. L’électronique est placée en dessous des modules photovoltaïques montés sur un cadre rabattable.

Concernant la solution de stockage d’énergie, cette petite voiture est équipée de deux batteries Red Odo LiFePO4 24 V 100 Ah, câblées en série. Ces dernières sont branchées à un régulateur de charge solaire de 60 A et aux contrôleurs des moteurs de VAE. Leur autonomie totale est d’environ 60 miles (96 km) sans recharge solaire. En revanche, les panneaux photovoltaïques permettent de gagner 12 miles (19 km) supplémentaires. Il est à souligner que ce véhicule à chargement automatique peut atteindre une vitesse jusqu’à 45 km/h. Plus d’informations : bunkerbranding.com / Offrez lui un café. Que pensez-vous de ce DIY pour fabriquer une voiture électrique avec deux vélos ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .