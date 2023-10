Une remorque, équipée d’une éolienne et de panneaux solaires, le concept (insolite) d’une entreprise italienne

Pour préserver la planète face au phénomène du changement climatique, nous devons accélérer la transition énergétique. L’abandon progressif des combustibles fossiles au profit des sources d’énergie renouvelable est important pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Force est cependant de reconnaître que l’accès à ces énergies neutres en carbone peut s’avérer difficile, voire impossible, dans certains environnements. Pour remédier à ce problème, l’entreprise italienne Deagle a inventé un système hybride de production d’énergie alimenté par des sources renouvelables, le tout posé sur une remorque de voiture. Un concept pour le moins étonnant…

Une alternative aux groupes électrogènes

Le Super Energy Mobile (SEM) consiste en une remorque comprenant plusieurs panneaux solaires détachables ainsi qu’une tour télescopique sur laquelle est montée une petite éolienne. D’après ses concepteurs, le système constitue une alternative aux générateurs diesel, qui émettent non seulement des particules nocives pour l’environnement et la santé, mais provoquent également des nuisances sonores. Deagle a breveté sa technologie en 2015 (NDLR : nous ne l’avons pas trouvée sur Google Patent). Cependant, ce n’est que maintenant que l’entreprise italienne semble vouloir passer aux choses sérieuses. Preuve en est, elle a lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme Ecomill.it.

Utile en cas de situation d’urgence

À l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, Deagle a déjà amassé 12 000 € sur un objectif de 200 000 €, soit 6 % du fonds nécessaire pour lancer la production du SEM. Selon les explications du PDG de la société, Ciro Illibato, la tour énergétique n’est pas seulement facile à utiliser, elle pourrait également « s’avérer utile » dans des situations d’urgence grâce à sa conception remorquable. Les modules solaires photovoltaïques, qui totalisent une puissance de 1,6 kW, sont intégrés dans un système rétractable. Deagle prévoit de proposer trois modèles de son générateur innovant. La version la plus petite sera équipée d’une éolienne générant entre 2 et 6 kW.

Une hauteur pouvant atteindre 11 m

Par ailleurs, le système intègre des batteries pour stocker l’énergie produite par les panneaux solaires et la turbine éolienne. En ce qui concerne cette dernière en particulier, sa hauteur s’ajuste automatiquement grâce à un système hydraulique innovant. La hauteur maximale est notamment de 11 m. Bien sûr, le SEM comporte également un onduleur pour le couplage des deux sources d’énergie. Il est intéressant de noter que le générateur hybride solaire-éolien a été testé pendant trois ans dans plusieurs projets, entre autres en Afrique et dans le cadre d’une collaboration avec la Croix-Rouge italienne. Deagle affirme être satisfait des résultats. Plus d’infos : deagle.it.

