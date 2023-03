Crowdfunding : comment créer une campagne de financement participatif pour une invention / innovation ?

Entreprises, particuliers, associations ou encore collectivités, le crowdfunding s’adresse à tous ! Le financement participatif est particulièrement idéal pour les PME, les jeunes entrepreneurs et entreprises innovantes, ainsi que tous ceux qui peinent à convaincre les banques de leur prêter des fonds pour lancer leurs projets ou leur idée d’invention. Mais bien évidemment, le concept fait également le bonheur de celles et ceux qui refusent d’utiliser les établissements bancaires pour réunir l’argent nécessaire à la création de leur entreprise ou au lancement de leur projet. Vous avez des projets et vous prévoyez d’utiliser le crowdfunding comme moyen de financement ? Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur le concept, mais surtout comment créer la campagne parfaite !

Qu’est-ce que le crowdfunding ?

Le crowdfunding ou « financement participatif » désigne l’ensemble des méthodes et des outils qui permettent de lancer un projet grâce à « la générosité des personnes » : le principe consiste à récolter des fonds et réunir les ressources financières auprès d’une communauté de particuliers (et donc d’un large public) pour financer le projet en question. Les personnes sont invitées à investir ou à faire des dons en échange de cadeaux ou autres contreparties intéressantes. Le financement participatif permet aussi de créer une société, de la développer ou encore d’en étendre les activités. Le concept est apparu au début des années 2000 et ne cesse de se développer depuis. Rien qu’en France, le crowdfunding a permis de collecter 167 millions d’euros en 2015. Ce chiffre a dépassé le milliard d’euros en 2020 et ne compte clairement pas en rester là !

Comment ça marche exactement ?

Le crowdfunding se passe principalement sur Internet. Il existe des plateformes spécialement dédiées au financement participatif sur le Web. Ces plateformes permettent de lancer des campagnes pour mobiliser les internautes et rassembler le financement nécessaire. Le déroulement du crowdfunding s’effectue donc comme suit : il faut commencer par fixer un montant, ainsi qu’une période définie pour récolter cette somme. Les créateurs de campagne soumettent ensuite leur projet sur la plateforme de leur choix. Le public est ensuite invité à donner une participation financière pour lancer le projet. Les internautes se voient généralement proposer des contreparties (selon le montant du don) pour faciliter l’engagement. Les fonds ne peuvent être récupérés qu’une fois l’objectif atteint. Dans le cas contraire, il faut rembourser les contributeurs.

Les différents types de crowdfunding

On distingue quatre types de financement participatif :

Le don avec ou sans contrepartie (goodies, cadeaux, services). Les donateurs sont prioritaires sur les préventes ou les précommandes du produit ou du service lancé par la campagne de crowdfunding.

Les donateurs sont prioritaires sur les préventes ou les précommandes du produit ou du service lancé par la campagne de crowdfunding. Le royalty crowdfunding (financement en redevances) propose des contreparties financières aux donateurs. Ces derniers ont droit à des royalties qui sont versées chaque trimestre et dont le montant dépend du chiffre d’affaires de l’entreprise ou des ventes du produit/service lancé par la campagne.

propose des contreparties financières aux donateurs. Ces derniers ont droit à des royalties qui sont versées chaque trimestre et dont le montant dépend du chiffre d’affaires de l’entreprise ou des ventes du produit/service lancé par la campagne. Le Prêt entre particuliers ou crowdlending mise sur le concept de « prêt participatif ». Les créateurs de campagne demandent un prêt financier aux internautes et s’engagent ainsi à les rembourser le moment venu.

Les créateurs de campagne demandent un prêt financier aux internautes et s’engagent ainsi à les rembourser le moment venu. L’investissement ou crowd-equity (investissement au capital) propose aux internautes de devenir actionnaires en participant à la collecte de fonds de l’entreprise/du projet. Ils auront ainsi un droit de vote, tout en percevant également des dividendes.

Avantages et inconvénients

Le crowdfunding permet d’obtenir des ressources financières sans passer par le chemin bancaire ni autres modes de financement habituels. Il représente aussi une source de financement complémentaire pour votre projet. C’est également un excellent moyen pour tester votre projet auprès du marché et voir s’il intéresse du monde. Vous pourrez alors vous constituer une petite communauté de clients et utilisateurs potentiels avant même que votre produit/service ne soit officiellement lancé ! Dans le cas où vous n’avez pas réussi à décrocher un prêt bancaire, le crowdfunding peut vous aider à convaincre les banques et les investisseurs de la viabilité de votre projet. En effet, si votre campagne est un succès, c’est qu’elle a plu aux potentiels consommateurs !

Pour ce qui est des inconvénients, le crowdfunding n’est pas sans risques. En effet, les projets soumis sur un site de financement participatif ne sont pas protégés par un brevet, et donc ne sont pas à l’abri des vols d’idées. Les plus novatrices pourraient être reprises par d’autres sociétés qui n’ont pas besoin de faire des campagnes de financement et pourraient ainsi lancer le produit/service bien avant vous. Concernant le crowdlending, il pourrait y avoir des risques de surendettement dans le cas où les taux d’intérêt demandés dépasseraient vos capacités de remboursement. Il est donc très important de bien étudier les détails financiers de votre campagne de crowdfunding avant de vous lancer.

Crowdfunding : fiscalité et encadrement

Comme toute chose, le crowdfunding n’est pas à l’abri des arnaques. Heureusement, le système est encadré par la loi : le cadre juridique concernant le financement participatif est régulièrement renforcé pour garantir un environnement 100 % sécurisé aux contributeurs (donateurs, prêteurs ou investisseurs). Ainsi, en Europe, les statuts réglementés sont obligatoires pour les plateformes de financement participatif, notamment celles avec intérêts et/ou d’investissement. Celles-ci doivent s’enregistrer au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance géré par l’Orias. Elles avaient d’ailleurs jusqu’au 10 novembre 2022 pour changer leur statut : les plateformes de crowdfunding doivent désormais s’enregistrer en tant que prestataire européen de services de financement participatif et non plus en tant que conseiller en investissement participatif (CIP) et d’intermédiaire en financement participatif (IFP). Pour encore plus de détails sur le sujet, rendez-vous ICI.

Comment créer une campagne solide

Avant de commencer, comprenons pourquoi il est essentiel pour la réussite de votre projet ! Même si votre idée ou votre produit est original, voire révolutionnaire, vous avez peu de chance d’attirer l’attention des internautes et potentiels investisseurs. D’où l’importance de créer une campagne de crowdfunding, mais surtout de bien la préparer. Pour cela, il faut beaucoup de temps, d’organisation, de la stratégie et, particulièrement, beaucoup de communication.

Préparer la campagne de financement à l’avance

Une bonne campagne de crowdfunding ne se fait pas rapidement. Il est important de bien s’organiser et tout préparer des semaines, voire des mois à l’avance. Cela vous donnera le temps de définir vos objectifs de campagne, notamment les points suivants :

bien déterminer votre projet,

définir vos cibles et potentiels clients,

choisir la forme de financement idéal pour votre projet,

comparer les plateformes de crowdfunding,

puis choisir celle qui colle le plus avec vos besoins,

travailler la présentation de votre produit/service,

fixer le montant à collecter, mais surtout la date limite,

définir et prévoir les cadeaux/récompenses…

Une fois tous ces détails déterminés, vous pourrez lancer votre campagne en toute tranquillité.

Prévoir le coût de votre campagne

Lancer une campagne de financement participatif nécessite des fonds. Peu, mais il vous faudra quand même prévoir un budget pour les frais de communication, les coûts logistiques, mais également les contreparties et récompenses. Vous devez aussi prévoir la commission que la plateforme de crowdfunding va prendre sur vos dons. Avant de créer et de lancer votre campagne, prenez le temps d’établir un plan de financement détaillé, cela vous évitera le stress et les mauvaises surprises.

Bien présenter le produit ou le service (le mettre en valeur)

Commencez par faire le point sur votre service ou produit : de quoi s’agit-il exactement ? Mais surtout, pourquoi est-il nouveau ou bien spécial par rapport aux services/produits déjà existants ? À noter toutefois qu’il est préférable d’éviter les blablas inutiles : l’idéal est de faire une présentation bien claire et concise de votre projet. Pour ce faire, mettez-vous à la place de votre audience et posez-vous les bonnes questions :

En quoi consiste le financement participatif ? Quel est le type de produit ? Quelle marque choisir ? En quoi est-ce intéressant ? Quels intérêts représente-t-il pour les donateurs ?

Justement en parlant de dons, il est important de les évoquer dans votre campagne de crowdfunding. Les internautes aimant la transparence, il est primordial de les mettre en confiance. Dans cette optique, dans votre présentation, il faut explicitement les informer de ce que vous comptez faire de leurs contributions une fois les fonds réunis :

Est-ce pour lancer la production ? Pour améliorer la qualité de votre produit/service ? Pour lancer une campagne marketing ou communication ?

Vous travaillez ensuite votre pitch en conséquence. Il faut que les internautes comprennent parfaitement de quoi il s’agit et de quoi il en retourne dès les premières lignes de votre présentation.

Bien fixer le montant et la date limite

Avant tout, il faut savoir que les fonds récoltés ne vous seront versés qu’une fois l’objectif atteint (sauf cas particuliers). Dans le cas contraire, les dons sont rendus aux participants. Vous ne recevrez donc pas un seul centime si vous n’arrivez pas à amasser le montant fixé jusqu’à la fin de votre campagne. Il s’agit d’une politique stricte des plateformes de crowdfunding pour éviter les arnaques et autres moyens détournés.

D’où l’importance de bien réfléchir à la somme qu’il vous faut récolter pour votre projet, mais aussi à la durée de votre campagne : ni trop courte, ni trop longue. Souvent, les campagnes de financement participatif durent maximum 30 à 40 jours. Pour ce qui est du montant, il faut éviter de voir trop gros (notamment pour éviter les endettements si vous optez pour le crowdlending). Il faut être prudent, mais pas trop non plus : si vous fixez un montant trop bas, vous risquez en effet de ne pas arriver à financer correctement votre projet et de manquer ainsi à vos promesses de récompenses.

Proposer des récompenses intéressantes

Le système de cadeaux sur les plateformes de crowdfunding se fait généralement comme suit : les contributeurs sont récompensés en fonction du montant de leur don. Plus la contribution est élevée, plus la récompense est attrayante. Mais dans tous les cas (dons importants ou pas), il faut que les cadeaux que vous proposez lors de votre campagne de crowdfunding soient intéressants. Ils doivent titiller l’intérêt des personnes, les motiver à participer et à financer votre projet. Pour ce faire, il faut commencer par définir les cibles de votre campagne. Cela vous permettra de déterminer ce qu’ils aiment, notamment ce qui pourrait les motiver à se lancer. Vous pouvez ensuite proposer un échantillon en avant-première de votre produit ou carrément un exemplaire personnalisé avec le nom du donateur. Certains apprécient également de visiter les locaux de votre entreprise et découvrir ainsi les coulisses de la création du produit/service pour lequel ils ont contribué.

Bien choisir le moment pour lancer la campagne

Il faut choisir avec soin la période de l’année qui « colle » le plus avec le produit ou le service que vous proposez. Par exemple, si c’est pour des lunettes de soleil, le moment idéal pour votre campagne serait le mois d’avril. Ainsi, les contributeurs pourront recevoir leurs lunettes en juin. Vous pouvez aussi choisir une période où auront lieu un ou plusieurs salons où vous pourrez présenter votre projet.

Pour ce qui est du jour ou de l’heure du lancement, privilégiez les moments où le pic d’activités sur les réseaux sociaux est particulièrement fort : très tôt le matin, entre midi et deux ou en fin de journée. Enfin, certains mois sont davantage propices aux campagnes de crowdfunding que d’autres : février à juin ou encore mi-septembre à mi-novembre. Ce sont des périodes pendant lesquels les personnes ne sont pas en vacances ni en pleines festivités (Noël, Nouvel An…). Les périodes estivales et celles de fêtes sont donc à éviter, notamment juillet – août et décembre – janvier.

Opter pour la bonne plateforme de financement (comment choisir ?)

Depuis les années 2000, ce ne sont pas les plateformes de crowdfunding qui manque sur Internet. Si leur fonctionnement est plus ou moins le même globalement, chacune possède tout de même ses particularités. Pour que votre objectif soit atteint, il faut que la plateforme choisie colle avec vos besoins et votre projet, d’où l’importance de bien la selectionner. Voici quelques critères indispensables : le type de financement proposé par la plateforme, son taux de succès (quelle plateforme compte le plus de campagnes réussies ?), mais aussi son audience (plus la plateforme est connue, mieux c’est !). Et sans oublier la politique de la plateforme de crowdfunding : pratique-t-elle le « tout ou rien » ? Verse-t-elle quand même la somme récoltée même si l’objectif financier n’a pas été atteint ?

Un autre critère et pas des moindres concerne la portée de la plateforme de financement participatif : est-elle locale, nationale ou encore mondiale ? Posez-vous ensuite la question : pensez-vous pouvoir effectuer des livraisons internationales des récompenses et potentielles commandes de vos services/produits ? Si c’est non, il vaut mieux opter pour une plateforme locale ou nationale et se concentrer uniquement sur les internautes de votre ville et/ou pays.

Ensuite, il faut savoir qu’il existe deux grands types de plateformes de crowdfunding : les généralistes et celles qui sont dédiées à des types de projets spécifiques (culturels, immobiliers…). Parmi les plateformes généralistes les plus connues, on a Kickstarter, Indiegogo, Ulule ou encore KissKissBankBank. Pour les plateformes spécialisées, on peut citer HelloAsso (pour les projets solidaires), Homunity (projets immobiliers) ou encore Credit.fr (pour les prêts aux entreprises). Il y en a une multitude, n’hésitez pas à prendre le temps de bien comparer avant d’en choisir une.

Être actif sur les réseaux sociaux avant et pendant la campagne

Il est primordial de rester en contact avec les internautes et votre petite communauté tout au long de votre campagne de crowdfunding. Pas seulement pour faire de la pub, mais aussi pour donner des nouvelles de votre projet, de l’évolution de la campagne et tout. Pensez également à remercier ceux qui ont déjà fait des dons et incitez-les à parler de votre projet à leur entourage. En parallèle, pensez à faire des présentations physiques de votre service ou de votre produit innovant dans des salons dans lesquels vous pourrez, par exemple, faire des démos en direct. Vous pourrez ensuite échanger avec les potentiels donateurs, répondre à leurs questions, leur en dire plus pour qui le souhaitent.

HONORER VOTRE PROMESSE !

Ce dernier point est capital, car il y va de votre réputation en tant qu’entrepreneur. Vous devez vous engager à offrir exactement ce que vous avez promis à tous celles et ceux qui ont « investi » dans votre projet. Si vous ne le faites pas, non seulement vous ruinez la crédibilité de votre projet auprès de votre petite communauté, mais aussi (et surtout) auprès de vos futurs clients. Ensuite, pensez à accompagner chaque cadeau d’un petit mot personnalisé pour remercier vos contributeurs. Ce genre de petite attention est très appréciable et bonifie encore plus votre image de marque.

Faire une vidéo impactante pour présenter votre produit

La vidéo fait partie des formats les plus populaires et efficaces pour le marketing et la communication. Pour une campagne de crowdfunding encore plus impactante, il faut absolument en faire une pour parler de votre projet et présenter votre produit/service. Les avantages pour votre campagne et vous sont multiples : vous pourrez capter l’attention des internautes plus vite et facilement, renforcer la confiance des internautes en mettant un visage sur votre projet… Mais pour ce faire, votre vidéo doit être courte, notamment pas plus de deux à trois minutes. Il faut aussi que les trente premières secondes de votre vidéo soient captivantes. Il faut donc préparer un bon script avec des explications claires et concises, le tout accompagné d’éléments visuels (musique, images, photos, animations, plans, schémas…). Ensuite, en fin de vidéo, vous pouvez placer un « call to action » avec une phrase courte et percutante qui finira de convaincre les internautes.

Concernant le scénarimage (storyboard) de votre vidéo, voici quelques idées : vous pouvez vous présenter, expliquer votre projet, pourquoi c’est important ? Pourquoi votre produit/service est innovant ? Utile ? Et particulièrement, pourquoi participer à la campagne, en quoi est-ce intéressant pour les internautes ? Enfin, avant d’utiliser la vidéo pour votre campagne, testez-la auprès de votre famille et de vos amis. Observez leur réaction spontanée et écoutez leurs avis et remarques. Vous pourrez ensuite apporter des retouches par rapport aux retours de vos proches pour une vidéo vraiment parfaite ! Si vous avez besoin d’aide pour le tournage, le montage et la publication d’une vidéo pour présenter votre projet, sachez que Neozone peut vous aider, voici notre kit Média.

Comment bien enregistrer votre vidéo ?

Un Smartphone peut suffire, mais veillez quand même à ce que soit un modèle avec une caméra de qualité. En complément, vous pouvez prévoir un trépied et des écouteurs avec micro pour des enregistrements sonores sans grésillements. Assurez-vous également d’avoir une bonne source de lumière au moment de filmer votre vidéo. Pendant le tournage, optez pour le format paysage. Choisissez bien votre lieu de tournage et soignez votre arrière-plan. Prévoyez aussi un bon logiciel de montage. Il faut vraiment que le résultat soit professionnel et agréable pour les yeux et les oreilles.

Créer un kit média pour la presse !

Internet et les salons ne font pas tout. Pour une campagne de crowdfunding réussie, les relations presse sont également indispensables ! En effet, elles vous permettent de toucher un plus large public. En plus, elles crédibilisent davantage votre projet, car une tierce personne en parle. Mais avant de contacter des journalistes, vous devez préparer un kit média pour votre projet. Il s’agit d’un document d’une ou deux pages (en format PDF) qui contient toutes les informations sur votre entreprise, service ou produit. Il est important de soigner votre kit média afin d’attiser la curiosité du journaliste, lui donner envie d’écrire un article sur votre projet et campagne de crowdfunding.

Votre kit média doit contenir les éléments suivants :

Vos coordonnées et les réseaux sociaux de votre projet.

Les informations sur votre projet.

Un communiqué de presse qui met l’accent sur l’originalité de votre produit/service.

Vous pouvez aussi accompagner votre kit média d’un échantillon de votre produit. Sinon, évitez à tout prix d’insister sur la récolte de fonds et l’appel aux dons. Vous pouvez juste ajouter des liens de redirection vers votre campagne, le journaliste pourrait le mentionner dans son article. Enfin, pour que les relations presses fonctionnent vraiment, le meilleur moment d’opter pour cette stratégie marketing, c’est lorsque votre campagne a bien avancé et que vous êtes à environ 40 % de votre objectif. Le succès de votre projet a plus de chance de convaincre le journaliste. Quant aux internautes, ils se sentiront plus en confiance et seront plus enclins à faire des dons.

Autres conseils pour une campagne réussie

Les questions à se poser avant de vous lancer

Votre projet est-il bien mature ?

Est-ce le bon moment pour lancer votre campagne ?

Avez-vous tout ce qu’il faut pour une communication optimale ?

Êtes-vous en capacité pour mener une bonne campagne de communication ?

Comment est votre présence sur les réseaux sociaux ?

Comment est votre réseau personnel ? pouvez-vous compter dessus ?

Êtes-vous prêts à accorder tout votre temps et votre énergie à l’organisation de votre campagne ?

Préparez un planning et votre contenu promotionnel en avance

Vous devez vous en douter, mais une campagne de crowdfunding peut être très stressante. Il y a tellement à faire que vous risquez de vous éparpiller. Voilà pourquoi il vaut mieux préparer un planning des actions à mener lors votre campagne : constituez un calendrier et tenez-vous-en. Dans ce calendrier, notez toutes les actions à réaliser durant la campagne : les concours, les salons, les présentations physiques de votre produit/service… Mais pas seulement ! Une autre astuce est de préparer également votre contenu promotionnel en avance : les contenus pour les réseaux sociaux, les vidéos de présentation et de promotion, les publipostages (mailings) et les newsletters… Une fois la collecte lancée, vous aurez tout ce qu’il vous faut sous la main et vous vous sentirez plus léger.

Pensez à mobiliser vos proches !

Amis, clients, experts… n’hésitez pas à utiliser votre réseau personnel pour lancer votre campagne de crowdfunding. Mobilisez vos proches, non seulement en tant que donateurs, mais aussi pour vous aider à promouvoir votre projet. Demandez-leur de partager votre campagne autour d’eux, de relayer l’information de leur participation sur les réseaux sociaux. Si votre campagne démarre rapidement, elle a plus de chance d’attirer l’attention des internautes. Dans le cas contraire, ces derniers vont se méfier et votre collecte de fonds aura beaucoup de mal à décoller.

Comment mettre votre projet en valeur ?

Tout est dans la présentation de votre service/produit ! Il est important de la soigner pour que ce soit professionnel et attractif. Les internautes sont beaucoup plus réceptifs lorsqu’ils sont face à une présentation interactive et bien expliquée. Ainsi, plutôt que de proposer une longue présentation textuelle, l’idéal est d’opter pour des visuels qui attirent immédiatement l’œil et suscitent la curiosité : des vidéos, des photos, une démo ou encore une infographie. Vous pouvez le réaliser vous-même ou alors recourir à des experts dans la création de ce genre de support. Ensuite, il est également important de soigner le ton de votre présentation pour toucher le plus de personnes possible : vous ciblez surtout des contributeurs professionnels ?

Il est donc normal que votre pitch abonde en termes techniques pour démontrer votre expertise. Mais rien ne vous empêche de rajouter de petites définitions pour que les internautes particuliers puissent aussi apprécier vos idées. Mine de rien, cela augmentera vos chances de gagner encore plus de donateurs. Enfin, le meilleur moyen de mettre votre projet en valeur est de le démarquer de tous les autres, soit de le personnaliser ! Par exemple, vous pouvez utiliser le storytelling : certains internautes ont un penchant pour ce genre de démarche sincère. Ils aiment bien connaître les prémices d’un projet, notamment son histoire.

Comment définir le montant et la date limite ?

N’hésitez pas à regarder du côté des projets semblables au vôtre et dont la campagne a été un succès. Cela pourrait vous aider à vous faire une idée du montant et de la date limite idéale pour votre propre campagne. Pensez à définir une somme par rapport au budget nécessaire au lancement de votre projet. Il faut également prendre en compte la taille de votre communauté, le montant doit pouvoir couvrir les frais de récompenses (coût du produit, frais d’envoi et livraison…).

Une fois la somme définie, vous pouvez ensuite réfléchir à la durée de votre campagne. Vous pouvez, par exemple, miser sur une courte campagne, mais percutante pour un montant peu élevé, en profitant de l’effet « boule de neige » pour attirer le maximum de participants en peu de temps. Les sommes plus importantes nécessitent bien évidemment plus de temps. Toutefois, il vaut mieux éviter d’étaler votre campagne sur plus de 40 jours, car cela risque de lasser les internautes.

Comment déterminer les cibles de votre campagne ?

Vous pouvez lister les différents profils des cibles à partir de ces questions :

Quelles personnes pourraient s’intéresser à votre produit ? Que veulent-elles ? Qu’est-ce qui les motive ? Quelles sont leurs habitudes ? Quel genre de consommateurs sont-elles ? Sur quels réseaux sociaux sont-elles surtout présentes ?

Une fois les infos récoltées, vous pourrez bâtir plus facilement votre campagne.

Une fois la campagne terminée…

À la fin de votre campagne de crowdfunding, pensez à remercier tous vos donateurs avec un petit mail ou un message personnalisé. Mais votre aventure ensemble ne s’arrête pas là. Une fois le financement collecté et votre projet lancé, il faut garder le contact avec tous celles et ceux qui ont participé à votre campagne. Donnez-leur régulièrement des nouvelles sur vos avancées. La production, les préventes, les précommandes… Cela fait plaisir aux contributeurs et les rassure. Dans le cas où votre objectif de financement n’a pas été atteint, vous n’avez pas pour autant perdu votre temps.

Les données de votre campagne pourront vous servir dans l’éventualité où vous en lanceriez une nouvelle. Vous pourrez les analyser et déterminer ce qui a et n’a pas marché. Vous pourrez, par exemple, déterminer si vous avez bien choisi vos cibles, si vous avez lancé votre campagne au bon moment, à quel moment de votre campagne exactement y a-t-il eu des pics de contribution… Mine de rien, toutes ces infos vous permettront de parfaire votre prochaine campagne de financement.