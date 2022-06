Peel P50 : il est possible d’acheter un kit à 8800€ pour monter soi-même la plus petite voiture du monde

Vous en avez ras la casquette que votre plein d’essence frôle voire dépasser les 100€ ? On ne peut que vous comprendre, nous sommes tous dans la même galère… L’essence est horriblement chère, mais pour ceux qui ne roulent pas encore à l’électrique, elle est indispensable. Nous avons déniché une « voiture » qui ne vous coûtera que 10€ par plein d’essence ! Même si “voiture” est peut-être un bien grand mot pour cet étrange véhicule à trois roues, la Peel P50 qui se présente comme la plus petite voiture au monde, et apparemment elle n’est même pas électrique. Entrée dans le Guinness des records en 2015, elle n’a jamais été égalée, et vous allez vite comprendre pourquoi !

La Peel P50, une voiture très ancienne !

Nous ne l’avions encore jamais vue, mais les connaisseurs savent probablement qu’elle existe… Pour les amateurs comme nous, la Peel P50 est une microvoiture à trois roues qui a été fabriquée sur l’île de Man (Royaume-Uni) entre 1962 et 1965 par l’entreprise Peel Engineering Company. Son argument de vente à l’époque était de pouvoir accueillir « une personne et un sac de courses » et était proposée en plusieurs coloris (Daytona White, Dragon Red, ou Dark Blue). En 1963, elle était vendue 199£ et en 2010, elle se vendait environ 1400£… Elle n’a été produite qu’à 50 exemplaires en 2010 et il en existerait encore 27. On a retrouvé l’un de ses propriétaires, un peu fou, il faut bien l’avouer !

Une Peel P50 qui roule toujours

Avant de faire connaissance avec celui qui en conduit une tous les jours, il faut savoir que la Peel P50 ne dispose pas de marche arrière. Si vous voulez reculer, il faudra actionner une manette et… pousser ! Pas de passager, on l’a bien compris, mais de toutes façons, elle n’a qu’une seule porte à gauche pour le conducteur : problème réglé ! Outre le prix du plein d’essence qui semble dérisoire, elle ne coûtera pas très cher non plus en pièces détachées, si tant est que l’on puisse encore les trouver : elle n’a qu’un phare et qu’un essuie-glace… Mais pour rouler, c’est bien de l’essence qu’il lui faut !

Avec sa Peel P50, il roule pour la bonne cause

Alex Orchin est un trentenaire qui a craqué pour une Peel P50 en 2018… Il a toujours adoré les voitures de collection et à sauter sur l’occasion d’acquérir cette voiture rare, voire très rare ! Le jeune homme avait déjà possédé des voitures anciennes ou étranges, mais la Peel P50 était encore plus extraordinaire. Après son achat, il se rend tous les jours à son bureau à bord de sa petite Peel P50. En novembre 2021, il se lance le pari fou de traverser l’île verticalement, soit de l’Ecosse aux Cornouailles: 1400 kilomètres à bord de son engin avec pour bagages une gourde et un GPS !

L’homme mesure 1.80 mètres, il n’y avait donc même pas la place pour un sac à main, tout au plus pour ses papiers d’identité ! Il réussit son pari, et peut en être très fier, car son but était de récolter des fonds en allant aux devants des habitants, en chantant ou en jouant de la cornemuse (qu’il avait réussi à caser dans la voiture) … Son but : récolter de l’argent pour les enfants handicapés de Grande-Bretagne ! Il a donc parcouru 1400 kilomètres à 45 km/h en remplissant son réservoir de 5 litres d’essence à chaque fois… Il était quand même suivi par un Van pour le ravitaillement et la douche. Chapeau Monsieur ! Plus d’informations : p50cars.com