Pourquoi rouler sur la réserve de carburant est une très mauvaise idée ?

Vous attendez toujours la dernière minute pour faire le plein d’essence de votre voiture ? Le petit voyant orange vous indique la réserve et vous vous précipitez à la pompe ? Procrastiner c’est bien parfois, mais il y a des situations où il vaut mieux ne pas remettre au lendemain ce que l’on peut faire le jour-même !

Le voyant orange est bien pratique mais il ne devrait en fait, jamais s’allumer. Rouler en réserve d’essence peut avoir des conséquences sur votre véhicule et pourrait bien vous coûter plus cher qu’un plein d’essence… Bref, surveillez votre jauge au lieu d’attendre que le bip retentisse !

Lorsque vous roulez en réserve, il vous reste entre 50 et 80 kilomètres à parcourir, selon votre conduite. Mais ces derniers kilomètres correspondent aussi au fond de votre réservoir ! Logique ! Dans le fond du réservoir se trouve des saletés, dépôts et autres impuretés qui vont être injectés dans votre moteur. Les injecteurs n’aiment pas beaucoup les dépôts et ils vont vite s’encrasser si vous abusez de la réserve. Résultat, votre véhicule sera moins performant et vous risquez d’endommager votre moteur.

Avec un diesel, la vigilance s’impose encore plus !

Si votre moteur tourne au gas-oil, c’est encore pire ! Outre les injecteurs encrassés, le filtre à carburant à changer plus souvent, vous risquez la purge du réservoir. Le gas-oil est beaucoup plus lourd et on le sait comporte des particules grasses. Les impuretés du fond de réservoir sont plus nombreuses et rouler avec moins d’un quart du réservoir ne fait qu’empirer les choses. Concrètement pour être sûr de ne rien endommager il faudrait remplir le réservoir avant que la jauge ne passe le quart restant… Le filtre à carburant doit également être remplacé plus souvent lorsque l’on roule sur la réserve. C’est juste une habitude à prendre de ne pas attendre la dernière minute…

Essayez ! Vous ferez des économies de réparations et comme vous ne remplirez que la moitié de votre réservoir, la facture vous semblera moins lourde !

