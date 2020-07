France : nous sommes, malheureusement les champions d’Europe des incivilités au volant !

La route des vacances, la bonne humeur, la courtoisie au volant, le bonheur quoi ! C’est ainsi que l’on pourrait imaginer un voyage en voiture… Pourtant dans la réalité c’est une toute autre scène qui se joue ! Concert de klaxons, queues de poissons, doigts d’honneur et insultes sont le quotidien de nombreux français…

Passons pour la mauvaise humeur ! Le plus inquiétant étant qu’en plus des insultes, les français semblent être les champions des mauvais comportements au volant ! Et les incivilités sont nationales ! Exceptés pour les franciliens qui semblent être les champions de l’incivilité routière … Petit tour d’horizon.

Selon un sondage Ipsos, les métropolitains (hors corse et territoire d’outre-mer) sont 91% tout de même à avouer dépasser les limitations de vitesse, mais de très peu… En toute objectivité bien entendu ! Ils sont aussi 72% à oublier les distances de sécurité, 57% à avoir un clignotant en option sur leur véhicule… Et 27% à utiliser leur smartphone en conduisant pour un envoi de mail ou de message ! Ajoutons l’oubli de la ceinture ou le stationnement sur la bande d’arrêt d’urgence et vous aurez le panel du parfait mauvais conducteur !

Evidemment nous sommes tous à penser que nous conduisons bien, contrairement à ceux que nous croisons… Ainsi ce sont toujours les autres qui ne respectent rien… Ce doit être la bonne foi légendaire de nous, français et râleurs dans l’âme peut-être ?

Quant aux jurons fleuris à l’adresse de ceux qui ne roulent pas assez (ou trop) vite, c’est un Ile de France qu’ils pleuvent le plus ! Pourtant la répression se veut plus forte et la chasse aux mauvais conducteurs ouvertes… Il faudrait peut-être ajouter des stages de courtoisie aux stages de récupération de points non ?

Photo de couverture Nick Starichenko / Shutterstock