Depuis le 22 mai, retrait du permis de conduire immédiat et automatique en cas d’infraction avec un téléphone au volant

Depuis le 22 mai dernier, le code de la route se durcit encore un peu plus ! Les téléphones au volant sont le fléau de notre époque ! Il est dangereux de les utiliser en conduisant et ils sont responsables de bon nombre d’accident… Si le téléphone au volant était susceptible de vous faire perdre 3 points sur votre permis de conduire, la donne n’est plus la même en cas d’infraction…

Aujourd’hui si vous conduisez avec le téléphone en main et que vous commentez une infraction, votre permis pourra être retenu sur le champ ! Certains penseront que cette répression est une atteinte à notre liberté, d’autres estimeront que c’est de la répression utile !

Aucune excuse valable pour avoir son téléphone en main au volant ! Les forces de l’ordre seront intraitables avec les contrevenants. Mais le téléphone en main ne sera pas la seule infraction qui puisse entraîner la retenue du permis de conduire. En effet, un défaut de clignotant, le franchissement d’une ligne continue concerne cette nouvelle loi. Tout comme un refus de priorité aux piétons, un excès de vitesse ou un dépassement dangereux.

Concrètement, lors de l’arrestation, le permis sera retenu pendant 72h… 72h pendant lesquelles il vous sera interdit de conduire dan sun premier temps. Le préfet pourra ensuite prononcer une suspension de permis de 6 mois. Elle pourra aller jusqu’à 12 mois en cas d’accident, d’alcoolémie ou de positivité aux stupéfiants. Il s’agit bien du téléphone en main… Les appels via système bluetooth ne semblent pas concernés par cette nouvelle loi !

Et d’autres mesures :

Lors d’un contrôle positif à l’alcoolémie, l’alternative à la suspension de permis via l’éthylotest anti-démarrage était de 6 mois… Il passe désormais à 12 mois !Les établissements de nuits, quand ils rouvriront devront obligatoirement disposer d’éthylotests pour leurs clients. En revanche, les éthylotests que l’on devait obligatoirement avoir dans son véhicule, relèvent désormais du facultatif !

Photo d’illustration De nd3000 / Shutterstock

