Permis de conduire, le projet de loi 1147 rend la visite médicale obligatoire après 70 ans

Et si, demain, vous deviez passer une visite médicale régulière pour pouvoir continuer à conduire ? C’est exactement ce que propose la proposition de loi n° 1147 déposée le 18 mars 2025 par Frédéric Valletoux, député de Seine-et-Marne, ancien ministre de la Santé, et soutenue par plus de 80 parlementaires de tous bords. Certains crieront au scandale, et à la privation de liberté, mais moi, je soutiens cette proposition à 200 % ! Pourquoi ? Je suis bénévole pour l’association Victimes & Avenir, qui prend en charge des victimes de la route. En effet, que ce soit pour les seniors ou pour tous les conducteurs, il faudrait être sûrs que les aptitudes à conduire sont intactes. En quinze ans, une maladie peut apparaître, la vue peut largement diminuer, la réactivité aussi… Il me semble essentiel de vérifier que chaque conducteur est encore apte à prendre le volant en toute sécurité, pour lui comme pour les autres. Si une telle loi venait à entrer en vigueur, je me plierais volontiers à ces contrôles, pour préserver ma vie et celles de ceux qui croisent ma route !

Quel est l’objectif de cette proposition de loi ?

L’objectif est clair, et même s’il fait grincer des dents, je le trouve parfaitement justifié. Il s’agit de renforcer la prévention des accidents de la route en conditionnant l’obtention et le renouvellement du permis de conduire à un contrôle médical régulier. Rien de révolutionnaire, mais une mesure de bon sens. Le texte prévoit une visite tous les 15 ans pour l’ensemble des conducteurs, et tous les 5 ans à partir de 70 ans. Franchement, est-ce vraiment trop demander ? Notons également que la France reste l’un des seuls pays d’Europe à ne pas avoir mis en place de contrôle médical périodique pour les conducteurs. Pendant ce temps, l’Espagne, le Portugal, les Pays-Bas (et j’en passe) imposent déjà ces visites à intervalles réguliers. Nous, on continue à délivrer des permis à durée illimitée… comme si notre état de santé, lui, ne changeait jamais.

Une proposition de loi appuyée par des constats réels

Eh oui, les données sont claires : certains troubles de la vue, de l’audition ou cognitifs peuvent altérer la capacité à conduire en toute sécurité. Le vieillissement de la population et le maintien de la mobilité en zone rurale, justifient donc, selon les députés, un encadrement plus strict. Le contrôle serait effectué par un médecin généraliste, ou, éventuellement, un médecin agréé, et pourrait être contesté devant une commission d’appel. Est-il besoin de vous rappeler que ces visites sont déjà obligatoires pour les conducteurs de transports en commun, ou de poids lourds ! Sont-ils plus dangereux qu’un conducteur qui ne voit plus à 10 m devant lui ?

Des soutiens nombreux, mais une opposition bien présente

Si la mesure recueille le soutien de 59 % des Français, selon un sondage IFOP, elle ne fait pas l’unanimité. Plusieurs professionnels du secteur de la conduite, comme des auto-écoles ou des associations d’automobilistes, s’inquiètent de ses effets concrets. Le délégué général de « 40 millions d’automobilistes », Pierre Chasseray, dénonce une remise en cause du permis à vie, vital pour la mobilité de nombreux citoyens, en particulier dans les territoires peu desservis par les transports en commun, dans un article du Figaro.

Et vous ? Qu’en pensez-vous ?

Alors, faut-il conditionner le permis de conduire à une visite médicale régulière ? La proposition de loi n° 1147, présentée par Frédéric Valletoux et cosignée par 85 députés, pourrait bien transformer notre rapport à la mobilité. Notons tout de même, car c’est assez rare, la pluralité des députés proposant cette loi, qui ne fait peut-être pas l’unanimité, mais qui parvient à réunir des personnalités politiques de tous bords. Une prouesse dans cette période d’instabilité politique dans notre pays, non ? Et vous, seriez-vous prêt à renouveler votre permis tous les 15 ans, ou tous les 5 ans après 70 ans, pour continuer à prendre le volant en toute sérénité ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .