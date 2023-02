Depuis quelques jours, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, parle de la requalification des responsabilités d’un accident de la route en « homicide routier » dans les médias. Ces annonces font suite à un grave accident provoqué par une star du show-biz français, ayant conduit sous emprise de drogues. Il aura donc fallu cet accident pour que les autorités remettent la sécurité routière au centre des débats et c’est assez regrettable. Lorsque l’on parle d’accident de la route, on fait référence à des excès de vitesse, à des conduite sous alcool ou stupéfiants ainsi qu’à des délits routiers qui entraînent suspensions de permis et fortes amendes. Cependant, ce que vous ignorez peut-être, c’est qu’il existe de « drôles d’infractions » qui peuvent paraître sans danger, mais qui engendrent tout de même des amendes. Découverte.

Utiliser le klaxon à haute dose

Cet avertisseur sonore doit être utilisé uniquement en cas d’urgence. En ville, il est même strictement interdit, sauf en cas de nécessité comme pour prévenir d’un danger. Si les forces de l’ordre jugent que vous vous énervez un peu trop sur le klaxon, vous êtes passible d’une amende de 35 € qui peut aller jusqu’à 150 € en cas de récidive, selon le site du Service Public !

Le blocage de la circulation à un carrefour

Si vous apercevez un carrefour encombré de véhicules en tous sens, essayant tant bien que mal de se frayer un passage, et que vous venez ajouter du désordre à la situation, vous êtes en infraction. Si votre feu est vert, mais que vous bloquez la circulation dans un carrefour déjà encombré, vous vous exposez à une amende de 90 €. « Tout conducteur ne doit s’engager dans une intersection que si son véhicule ne risque pas d’y être immobilisé et d’empêcher le passage des véhicules » rappelle le site de la Sécurité Routière. Attention, cette infraction peut aussi être contrôlée par la vidéosurveillance !

Les excès de lenteur

Il est évident que les excès de vitesse soient sanctionnés, ils sont d’ailleurs la première cause de mortalité routière en France. Toutefois , le Code de la route (article R413-19) stipule la loi suivante : « aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite ». Cependant, il n’existe pas de vitesse limite « lente » autorisée, l’évaluation reste à la discrétion des forces de l’ordre. En règle générale, vous ne devez pas rouler à moins de 80 km/h sur la file de gauche de l’autoroute. Sur les autres voies de circulation, il est plus rare d’être ennuyé parce que l’on roule trop lentement. Néanmoins, 50 km/h sur une voie rapide limitée à 80 ou 90 km/h peut aussi être synonyme d’amende de 22 €. Rouler trop doucement peut surprendre ceux qui roulent à la vitesse autorisée et provoquer un accident.

Manger ou boire au volant !

Nous ne nous étalerons plus sur le cas du Smartphone au volant qui est désormais passible d’une amende de 90 € et d’un retrait de 3 points. Nous entendons souvent dire qu’il est interdit de manger, de boire (de l’eau) ou de fumer au volant. Ce n’est pas si explicité que cela dans le Code de la route. Tout conducteur doit constamment se tenir en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent selon l’article R412-6 du Code de la route. Comme souvent, si cette infraction est constatée, elle sera à la discrétion des forces de l’ordre. Cependant, si celles-ci estiment qu’en mangeant, vous n’êtes plus capable d’être concentré sur votre conduite ou entravé par un gâteau à la crème, vous risquerez une amende de deuxième classe, soit 35 €.