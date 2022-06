Les petits excès de vitesse de moins de 5km/h pourraient (ENFIN) ne plus être sanctionnés par un retrait de points

Depuis quelques jours, un nouveau sujet lié aux radars, excès de vitesse et sécurité routière, agite la toile… Cadeau électoral pour les uns, mesure totalement nécessaire pour les autres, ou non-sens pour d’autres encore. Cet agitateur revient sur les petits excès de vitesse, qui pourraient, dans un avenir proche, ne plus être sanctionnés d’un retrait de point sur le permis de conduire… Les automobilistes applaudissent, les associations de prévention de sécurité routière s’insurgent, et les partis politiques opposés au gouvernement parlent de cadeau électoral pour récupérer des voix aux prochaines législatives… Mais finalement, quelle devrait être cette mesure ? Pourquoi certains sont satisfaits quand d’autres crient au scandale ? On va essayer de vous expliquer !

Que serait cette nouvelle mesure ?

D’après l’Agence France Presse (AFP), après avoir glané quelques indiscrétions gouvernementales, une nouvelle mesure serait dans les tuyaux… Le gouvernement français envisagerait de ne plus « taper sur les petits excès de vitesse » selon une source proche du ministre de l’Intérieur. L’idée étant de ne plus perdre de points sur le permis si vous ne dépassez pas les 5 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, une fois celle-ci corrigée… Par exemple, vous roulez à 122 km/h sur une route limitée à 110 km/h…. En vitesse corrigée, vous vous retrouvez donc à 111 km/h, en théorie *… 1 km/h au-dessus ne donnerait donc plus lieu à un retrait de point, mais seulement à une amende comprise entre 68 € et 135 € en fonction de l’endroit où l’on est flashé : hors ou en agglomération. 4 *En recherchant des informations sur le net, il semble que la marge soit actuellement de 10% ou 10 km/h, les chiffres ne sont pas très limpides !

Cette mesure pour qui ? Pourquoi faire ?

Lorsque les autorités font le bilan des excès de vitesse, il s’avère que 58% des excès de vitesse constatés sont inférieurs à 5 km/h… En avril 2021, la député Les Républicains, Françoise Dumont, avait demandé le pourcentage de petits excès de vitesse. Un an plus tard, le ministère de l’Intérieur indiquait que sur 12 millions d’excès de vitesse constatés, 7.3 millions étaient inférieurs à 5 km/h. Si l’on se place dans la peau d’un professionnel de la route (chauffeurs poids lourds, ouvriers du BTP, taxis, livreurs etc.), les points peuvent filer très vite pour des excès de vitesse de 1 à 4 km/h…

Il est évident que plus on roule, plus on prend le risque d’être en excès de vitesse, même minime… Et parfois même sans s’en apercevoir ! Pour les associations de défenses des automobilistes, cette nouvelle mesure devrait être prise très rapidement : échéance électorale oblige… Ces mêmes associations de défense sont satisfaites, même s’ils auraient préféré que la sanction pécuniaire soit également retirée pour les petits excès de vitesse… Une pétition pour que soit supprimés le retrait de point et l’amende est actuellement en ligne et recueille déjà près de 100 000 signataires.

Pourquoi les associations de victimes s’insurgent ?

Lorsqu’une telle mesure s’annonce, comme souvent, deux camps s’opposent… Pour cette mesure, et on peut aussi le comprendre, les associations de victimes de la route ne voient pas ce cadeau gouvernemental d’un très bon œil. Ne plus sanctionner les petits excès de vitesse revient à encourager les conducteurs à rouler plus vite… Ils savent très bien calculer les marges autorisées par les radars automatiques… Ainsi un conducteur qui, auparavant roulait à 143 km/h (environ) sur une route limitée à 130 km/h pourra donc désormais rouler à 148 km/h sans perdre de points… Et 5 km/h de plus en cas d’accident, cela peut être fatal. Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle mesure si elle venait à entrer en vigueur ? On attend vos réponses en commentaires !