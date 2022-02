Le saviez-vous ? Vous pouvez être verbalisé pour excès de lenteur !

Lorsque l’on aborde le sujet de la vitesse sur autoroute, ce sont souvent les grands excès de vitesse qui font la une des journaux. Il y a quelques jours, un riche milliardaire a même atteint la vitesse record de 414 km/h sur une autoroute allemande. Pas de contravention pour ce « chauffard » puisque certaines portions d’autoroutes allemandes ne sont pas limitées. Cependant, le gouvernent allemand n’a pas apprécié, une enquête vient d’être ouverte pour « courses illégales » … Ce que l’on sait un peu moins c’est que l’on peut aussi écoper d’une amende pour… excès de lenteur ! Si vous empruntez l’autoroute et que vous ne roulez pas assez vite, vous risquez bien une amende, et on va vous expliquer pourquoi !

Pourquoi doit-on atteindre une vitesse minimale ?

Les radars qui se trouvent sur votre chemin ne flashe que les excès de vitesse. En revanche, vous pouvez être arrêtés par les forces de l’ordre si votre vitesse est trop lente sur certaines routes. Ainsi, si vous roulez à 50 km/h sur une route secondaire limitée à 80 ou 90 km/h, vous représentez un danger pour les autres utilisateurs. Concrètement circuler à trop faible vitesse sur les routes peut se révéler accidentogène. Et finalement, cela revient quasiment aux mêmes risques que les excès de vitesse. Une vitesse inadaptée, qu’elle soit trop rapide, ou trop lente, surprend les autres utilisateurs et peut créer un accident. Les changements de direction à une vitesse trop lente peuvent aussi s’avérer très dangereux, car généralement vous vous insérerez sur une « voie rapide »… S’insérer sur des voies où l’on roule à 130 km/h lorsque l’on avoisine les 70 km/h peut effectivement être dangereux pour celui qui arrive, et pour celui qui roule doucement évidemment ! Pourtant il n’existe aucune vitesse minimale à respecter…

Le code de la route sur la vitesse !

Aucune vitesse minimale n’est mentionnée dans le code de la route. Seul l’article R413-19 du code de la route explique la chose suivante :

« Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite, en particulier sur autoroute lorsque la circulation est fluide. Et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisantes. Les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche, ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h. » Article R413-19 du code de la route

Cet article étant évidemment valable dans des conditions normales de circulations… Rouler à moins de 80 km/h sur autoroute est autorisé en cas de météo détériorée (brouillard, pluie, neige) ou en cas d’embouteillages… C’est aussi possible en cas de détérioration de la chaussée (présence de sable).

Que risque-t-on pour excès de lenteur ?

Comme nous vous l’avons déjà précisé, pour le moment aucun radar ne détecte les conducteurs trop lents, cela viendra peut-être un jour, mais c’est un autre débat. En attendant, les forces de l’ordre qui constateraient votre excès de lenteur peuvent vous dresser une amende de 2ème classe. Vous aurez donc à payer 22€ en cas de paiement immédiat, 35€ si vous payez dans les 30 jours sur Internet… En revanche, si vous ne payez pas tout de suite, il vous en coûtera 75€, et si vous récidivez, ce sera 150€ ! Vous ne perdrez en revanche aucun point sur votre permis ! Ce serait le comble quand même non ?