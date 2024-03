Quelle est la meilleure application gratuite pour les radars Android et Apple (iOS) ?

On ne va pas se mentir, les radars, qu’ils soient fixes ou mobiles, sont les ennemis des automobilistes. Certes, ils sont nécessaires pour réduire les accidents, et rendre la route plus sûre, mais souvent, nous les estimons un peu trop sévères ! À l’évidence, avec les 4 447 appareils radars, fixes ou mobiles disséminés sur le territoire français, selon la Sécurité Routière, il faut lever le pied constamment. Évidemment, les excès de vitesse de moins de 5 km/h ne nous font plus perdre de points, néanmoins les amendes continuent de pleuvoir. Les meilleures alliées de l’automobiliste, et surtout ceux qui passent leur journée sur la route, ce sont les applications antiradars. Gratuites ou payantes, découvrez toutes les applications sur Android, qui vous éviteront la contravention. Attention, ceci n’est évidemment pas une raison pour appuyer sur le champignon, et prendre les risques d’un accident, en excès de vitesse. Découverte.

Que dit la loi au sujet des applications de détection des radars ?

Le décret 2012-3 du 3 janvier 2012, lié à la sécurité routière, interdit « la détention, le transport et l’usage des avertisseurs de radars ». Ne cherchez donc pas les termes avertisseurs de radars, lorsque vous envisagez l’installation de ce type d’application. En réalité, ils portent le nom d’assistant à la conduite, et sur les applications, la plupart indiqueront « zone de contrôle » au lieu de « police ». De plus, hormis les applications communautaires, aucune application payante, n’indiquera la présence de barrages routiers pour alcoolémie, ou en cas de recherche de terroriste. Enfin, sachez que Google Maps dispose de cette fonctionnalité, mais que celle-ci ne peut pas être activée en France.

Quelles sont les applications gratuites ?

Deux systèmes sont proposés en France, quant à la détection des zones de contrôle, donc des radars. Voici, pour commencer, les applications gratuites, ne nécessitant pas d’abonnement mensuel ou annuel.

1. L’application Waze

Créé par Ehud Shabtai en 2006 sous le nom de Linqmap en Israël, la société devient Waze en 2008. C’est probablement l’application la plus utilisée par les automobilistes au monde. Totalement gratuite, elle fonctionne de manière communautaire. Ce sont donc les autres automobilistes disposant de l’application, qui peuvent signaler les zones de danger, comme les zones de contrôle. Les radars fixes, eux, apparaissent sous la mention « zone de contrôle » également. L’application fait par ailleurs office de GPS et s’avère être complète et polyvalente. Une application tout-en-un qui a déjà été téléchargée plus de 40 millions de fois dans le monde. Téléchargez Waze pour Android ou iOS.

2. CamSam

CamSam est la plus grande communauté de circulation routière d’Europe avec plus de 4 millions de participants actifs. CamSam est donc une application gratuite qui signale les radars fixes et mobiles, les accidents, les zones de travaux et bien d’autres dangers. La plus grande force de CamSam réside dans ses mises à jour quasiment quotidiennes, et sur l’alerte sonore déclenchée lorsque vous êtes à l’approche de la zone de danger. Si CamSam est gratuite, elle existe aussi en version payante (4,15 € / mois) qui vous permet de passer en mode paysage, d’obtenir un widget, ou encore d’envoyer vos alertes via A2D et HFP. De plus, en choisissant la version payante, vous permettez à l’équipe de développeurs, d’améliorer cette application. Téléchargez CamSam pour Android ou iOS.

3. Radars fixes et mobiles

Encore assez peu connue, l’application gratuite « radars fixes et mobiles » tire son épingle du jeu, et se révèle très commode pour détecter les radars. Cette application n’est évidemment pas au niveau de Waze quant à la diversité des fonctions proposées. Néanmoins, elle « fait le job » et vous préviendra des zones de contrôles, et c’est bien ce que lui demandent les utilisateurs. Son problème : être moins connue que Waze ou Coyote dont nous parlerons plus tard. Ce qui implique une communauté moins importante, et des risques de passer à côté d’un radar sans que celui-ci ait été signalé auparavant.Téléchargez Radars Fixes et Mobiles pour Android ou iOS.

Voilà pour les trois applications gratuites, les plus en vogue actuellement. Il est difficile de damer le pion à Waze, développé depuis plus de 15 ans, et qui supplante assez largement ces concurrents. Vous l’aurez compris, si vous désirez une application gratuite, Waze sera la plus complète, et la fonction GPS s’avère évidemment indispensable. Passons aux applications payantes, souvent plus complètes, et plus précises.

Quelles sont les applications payantes sous Android ?

Moyennant un abonnement mensuel, voire un appareil dédié, certaines applications d’aides à la conduite sont également disponibles. Plutôt destinées aux grands rouleurs, ou à ceux qui se déplacent beaucoup, les applications payantes sont généralement plus précises, mais il faut y mettre le prix bien sûr.

4. Coyote

Ce nom vous évoquera forcément quelque chose. Au départ, Coyote était un appareil GPS qui incluait une fonction d’avertisseurs de Radars. Puis, l’application a été lancée, réduisant ainsi le coût de l’abonnement et ne nécessitant plus l’achat d’un appareil supplémentaire. Coyote fonctionne par ailleurs grâce à un « mode communautaire », alimenté par des millions d’utilisateurs quotidiens. L’interface se veut fonctionnelle, pratique à utiliser, et utilise les données combinées de Here Maps auxquelles elle ajoute les siennes. En revanche, Coyote, c’est aussi un budget à prévoir de 49,99 € par an avec 6 mois gratuits puis 6 mois à 11,99 € mensuel. C’est peut-être un peu cher, mais Coyote reste très fiable, et a déjà conquis des millions d’utilisateurs dans le monde entier. Téléchargez Coyote : Navigation GPS & radar pour Android ou iOS.

5. TomTom Go

TomTom Go réunit une vaste communauté composée d’utilisateurs d’Android et iOS, ainsi que de propriétaires de GPS pour voitures de la marque. Cette application propose la possibilité de préserver vos données mobiles en permettant le téléchargement des cartes hors ligne, qui sont régulièrement mises à jour. TomTom garantit une expérience de conduite optimale en fournissant des alertes en temps réel sur les zones de danger et des informations pratiques sur le trafic pour les conducteurs. L’utilisation de l’application nécessite un abonnement payant, mais il est possible de bénéficier d’une période d’essai gratuite de 30 jours. Concernant les tarifs, l’abonnement mensuel est de 3,99 €, tandis que l’abonnement annuel revient à 19,99 €, équivalent à 1,66 € par mois. Téléchargez TomTom GO Navigation pour Android ou iOS.

Il ne vous reste plus qu’à faire votre choix parmi ces propositions. Rappelons tout de même que les excès de vitesse, sont responsables d’un accident sur trois. Et, que dès 50 km/h, le choc avec un piéton est généralement fatal. Posséder une application de détection des radars, ne doit jamais vous autoriser à braver les limitations de vitesses ! Et, vous ? Quelle est votre application préférée ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .