Google Maps : comment afficher les radars sur l’application GPS ?

En ce moment, les longs trajets en voiture sont légion dans toute la France ! Les Français sont en vacances pour la plupart et partent vers la mer, la montagne, la campagne ou rendre visite à la famille géographiquement éloignée. Qui dit long trajet dit risque de se faire flasher par un radar, même pour quelques kilomètres/heure au-dessus de la vitesse autorisée. Et comme nous tous, vous aimeriez bien être prévenu de la présence de ces boîtes à image, souvent annonciatrices de mauvaises nouvelles au retour des vacances. Vous avez peut-être lu une information prétendant que désormais Google Maps pouvait vous indiquer la présence des radars… C’est impossible en France et on vous explique pourquoi.

À la recherche de la fonctionnalité secrète

Sur de nombreux sites, nous avons pu lire qu’une fonctionnalité secrète se cachait dans l’application Google Maps. Après avoir respecté à la lettre les directives pour pouvoir l’activer, soit « paramètres de navigation » puis « options d’itinéraires en voiture », nous avons cherché. Cependant, à part nous indiquer les limitations de vitesse et le compteur de vitesse, nous n’avons trouvé aucune trace d’une indication concernant les radars. Les nombreux sites annonçant l’heureuse nouvelle nous auraient-ils menti ? Alors oui et non, car en fait, cette fonction existe bel et bien. Cependant, elle n’est pas disponible en France, puisque les autorités interdisent de signaler la présence de radars en tant que tels, depuis 2012. Sur Waze, par exemple, les radars fixes sont matérialisés en zone de danger et les radars mobiles ne sont signalés que par les utilisateurs, aussi en zone de danger. Aucune illégalité concernant les radars fixes, puisque les 3 183 radars installés en France sont référencés sur cette carte officielle de la Sécurité Routière. Allez, le plus judicieux étant peut-être de respecter les limitations de vitesse tout simplement, non ?

Votre compteur ou celui de Waze donne la bonne vitesse ?

Combien êtes-vous à bloquer le limiteur de vitesse en vous référant à celle indiquée par Waze ou Coyote ? Vous êtes joueur et donc vous calez votre compteur à 143 km/h environ, car vous calculez une hypothétique marge de 10 % et faites confiance à votre application qui vous indique une vitesse plus basse que celle de votre compteur. Attention, vous jouez avec le feu, mais également avec le risque d’accident et avec votre porte-monnaie ! Les fabricants de compteurs de vitesse automobiles ont une règle selon laquelle ils ne doivent jamais sous-estimer votre vitesse réelle, afin de vous laisser une marge de manœuvre suffisante.

C’est pourquoi ils surestiment légèrement votre vitesse, généralement d’approximativement 5 % de votre vitesse réelle. Certains véhicules affichent même 135 à 138 km/h sur le tableau de bord pour une vitesse réelle de 130 km/h sur autoroute. Et l’application Waze a parfois tendance à afficher une vitesse inférieure à celle de votre voiture. Ce qui donne l’impression au conducteur qu’il peut appuyer un peu plus sur la pédale. Waze ne fournit pas une vérité absolue, bien qu’elle soit habituellement plus proche de votre vitesse réelle que votre compteur de vitesse. Soyez prudent !

Rappel des bons réflexes sur les longs trajets en voiture

Pour respecter notre horloge biologique, on évitera les départs et les trajets sans arrêt de 13 h à 16 h et de 2 h à 5 h. Ces heures pendant lesquelles nous digérons, ou nous dormons, sont propices à l’endormissement, et donc à éviter pour conduire. Idem après 17 h, les réflexes diminuent et le repos s’impose. Concernant la sécurité, il va de soi que l’on ne boit pas avant de conduire, que l’on ne consomme pas de drogue, ni avant, ni pendant, ni même après, et que l’on éteint son téléphone. Et une pause s’impose à raison de 15 à 20 min toutes les deux heures ! Bonnes vacances ou bon retour !