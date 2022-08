Google Maps se dote de quelques nouvelles fonctionnalités innovantes très intéressantes

Vous être peut-être utilisateur de l’application Google Maps, pour vous guider dans vos trajets… Depuis le mercredi 27 juillet, l’application se dote de quelques nouvelles fonctionnalités: vue immersive en 3D, mise à jour de la navigation pour les vélos et notifications de partage… Trois nouvelles possibilités qui n’ont aucune relation entre elles, mais qui peuvent vous aider à préparer votre itinéraire, ou, pour la dernière, à vous rassurer quant aux déplacements de vos proches, avec leur accord bien entendu ! Google Maps compte plus d’1 milliard d’utilisateurs actifs, et même s’il ne prévient pas des zones de contrôle comme pourraient le faire Waze et Coyote, il est plutôt performant et pratique à utiliser… Découverte.

La vue immersive en 3D

Cette nouveauté qui vient s’ajouter à Google Maps propose désormais des vues aériennes photographiques de 100 sites célèbres à travers le monde… Si vous visitez Londres, vous pourrez voir le Big Ben, à New York, Alcatraz et à Paris, la tour Eiffel… Les vues aériennes sont disponibles depuis n’importe quel endroit du monde ! Il suffit de taper Big Ben, pour voir apparaître les photos du monument. Cette vue immersive devrait être complétée par la suite avec des vues intérieures. Certaines villes pourraient également être représentées de cette manière dans quelques mois.

La navigation à vélo améliorée

La navigation à vélo se fait plus précise pour les utilisateurs… En effet, Google Maps indique désormais les points de trafic intenses, les pentes raides, les types de routes mais également les escaliers. Le comparateur de trajet se renforce également et sera bientôt disponible dans plusieurs centaines de villes dans le monde.

Le partage des notifications

Cette nouvelle fonctionnalité pourrait rassurer les parents ou proches d’un ami qui doit par exemple rentrer seul chez lui après une soirée… Aujourd’hui, lorsque votre adolescent sort le soir, ou découche, vous attendez fébrilement le SMS qui vous dira « C’est bon, je suis arrivé/rentré » ! Avec Maps, et à condition qu’il soit activé sur le smartphone de votre proche, vous recevrez une notification par l’application et par email lorsque votre proche aura regagné son point d’attache.

Deux autres fonctionnalités bien utiles…

Qui n’a jamais galéré pour trouver une place de parking, de stationnement dans une avenue ? Et qui n’a jamais cherché une place de parking gratuite ? Google Maps vous permet de trouver une place de parking, et vous indique si le stationnement est autorisé là ou vous trouvez, mais également si les stationnements sont gratuits ou payants.

Pour cela, il vous suffit de cliquer sur “étapes et plus” qui se trouve juste à côté du temps de trajet estimé ou sur le petit P de parking pour avoir accès à ces informations.