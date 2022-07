Waze propose désormais de recenser les stations de recharge électrique… Enfin, certaines seulement !

Nous sommes plus de 140 millions à utiliser l’application Waze dans 185 pays à travers le monde, et environ 14 millions en France. Cette application de guidage se veut être un assistant à la conduite et sert donc de GPS, mais prévient aussi des dangers, des bouchons, et des zones de contrôle… Mais il manquait un signalement à l’appel pour ceux qui roulent avec des voitures électriques : le signalement des bornes de recharge. C’est désormais acté pour cet été, Waze s’est allié avec Norauto pour que les utilisateurs trouvent plus facilement de quoi recharger leurs batteries. Comment ça marche ? On vous explique tout !

Comment trouver les bornes de recharge sur Waze ?

Ne vous attendez pas à ce que l’application vous indique toutes les bornes de recharge électrique sur votre trajet ! Si vous pouvez aller dans les paramètres de votre application pour connaître « toutes » les stations-services qui sont proches de votre lieu géographique, ce n’est pas le cas avec les bornes de recharge. Jusqu’au 28 août prochain, vous verrez donc sur votre route apparaître les symboles « Norauto » avec une prise électrique… Ce qui vous permettra donc de retrouver plus de 13 000 points de recharge en France.

Même si, en réalité, il y en a plus de 65 000 ! Waze se justifie par le fait que ces bornes soient dans les endroits les plus touristiques (CQFD), et que selon une base de données qu’ils ont consultée, ces bornes se trouvent sur les routes les plus fréquentées ! Nous vous laisserons juger de la perspicacité de ces propos… D’ailleurs, Waze ne dit pas si l’opération sera pérennisée ou s’arrêtera définitivement le 28 août, soit à la fin de la collaboration avec Norauto !

D’autres applications pour trouver une borne de recharge électrique ?

Il existe quelques autres applications qui recensent les bornes de recharge électrique en France, sans distinction de marque ou de lieu… Nous en avons choisi deux parmi les plus utilisées, mais il en existe d’autres:

Chargemap qui semble être la plus performante, disponible sur Android et iOs, recense 450 000 bornes de recharge en Europe et dans le monde. Pour chaque borne, vous disposez d’informations détaillées comme les horaires d’accès, les types de prises supportées. Vous pouvez également payer vos recharges via l’application grâce à un badge sans abonnement valable en Europe.

grâce à un badge sans abonnement valable en Europe. Plugshare, qui recense environ 440 000 stations publiques à travers le monde, et qui fonctionne sur le principe de la communauté. En France, Plugshare est l’application officielle pour les véhicules abonnés au programme Nissan No Charge to Charge ainsi que ceux dépendant de MyFord Mobile. Lorsque vous installez Plugshare, vous entrez votre véhicule, et l’application vous proposera par défaut les bornes compatibles, mais il est possible de voir toutes les bornes en modifiant les filtres dans les paramètres.

Une nouvelle fonctionnalité sympa sur Waze ?

Vous êtes ch’tis, marseillais ou toulousains et n’aimez pas la voix de Vanessa ou Morgan, les plus utilisées ? Vous pouvez désormais retrouver votre accent fétiche en allant dans les paramètres, puis « Voix Waze » ! Là, vous retrouverez Biloute pour les ch’tis, Mireille pour le provençal et Antonin pour l’accent toulousain ! Nous n’avons pas eu l’occasion de tester, mais ce doit être assez sympa pour les nostalgiques de leurs régions… A quand l’accent franc-comtois ou vosgien ?