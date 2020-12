Ou recharger sa voiture électrique gratuitement ? (ou presque) ?

Si vous possédez une voiture électrique, vous vous êtes peut-être déjà demandé comment recharger vos batteries à moindre coût ? En effet, l’achat d’un véhicule électrique nécessite forcément une borne de rechargement. Outre les bornes payantes, il existe plein d’astuces pour payer moins cher ou ne pas payer du tout !

Il faut juste connaître les points stratégiques et parfois profiter d’un plein de courses pour faire le plein d’énergie… Même si l’achat d’un véhicule électrique représente environ 20 000€ (sans les aides de l’état), le plein d’énergie coûte 3 à 5 moins cher que du carburant. On vous explique tout.

A la maison :

C’est à priori le plus rentable pour recharger son véhicule. En effet, ce n’est pas gratuit mais les tarifs de l’électricité étant réglementés, il ne peut pas y avoir de surprises à la clef. En optant pour un contrat à heures creuses, il suffit de recharger son véhicule sur les créneaux horaires creux de votre fournisseur (souvent la nuit). Rien ne vous empêche par exemple, d’équiper votre garage de panneaux solaires, pour ne plus rien payer du tout !

Dans des établissements recevant du public :

Même si pour le moment, c’est un peu compliqué, les restaurants et hôtels proposent quasiment tous une borne de recharge gratuite à leurs clients. Pensez également aux cliniques, hôpitaux, centre des impôts ou même parking d’universités qui disposent également de bornes gratuites. Une recharge le temps d’un rendez-vous ou d’une visite, c’est toujours ça de gagné !

Sur le parking d’un supermarché :

La plupart des enseignes de la grande distribution proposent des bornes gratuites ou moyennant achat. Sur certains parkings, il faut présenter une carte de fidélité (gratuite) ou un ticket de caisse pour déclencher la charge. Mais ce n’est pas le cas de toutes… Pensez à Ikéa aussi, grand défenseur de l’environnement, il y a forcément des bornes et des places réservées pour les voitures électriques.

Aux bornes installées dans les villes :

Dans les petits villages, elles sont souvent installées dans des endroits stratégiques comme les mairies et elles permettent de recharger pour pas trop cher. En Occitanie par exemple, il faudra compter 12€ pour l’année sur les bornes Révéo. Les tarifs de ces bornes tournent autour de 2€ pour une heure sans abonnement. Une alternative lorsque l’on ne peut recharger chez soi.

Dans les parkings souterrains :

Vous ne savez pas quoi faire de votre pause déjeuner ? Garez-vous dans un parking souterrain pour lire un livre ou déguster votre salade et branchez-vous ! C’est gratuit ! Le mieux étant lorsque l’accès au parking est lui-aussi gratuit pendant un certain temps… Un ticket d’entrée gratuit, et une recharge gratuite aussi. Si le parking est payant il faudra vous acquitter du ticket d’entrée et sur Paris, cela ne vaut vraiment pas le coup par exemple !

Retrouvez tous les points de recharge gratuits sur l’application de Chargemap ou encore Plugshare… Vous y trouverez peut-être même des bons plans inattendus !